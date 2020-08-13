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Специалисты «РКС-Самара» обновляют трубы водоотведения во всех района города

13 августа 2020 10:54
141
Специалисты «РКС-Самара» обновляют трубы водоотведения во всех района города.
За семь месяцев цех эксплуатации канализации обновил больше 1,5 км труб различного диаметра.

Перекладка сетей водоотведения ведётся специалистами «РКС-Самара» круглый год. За семь месяцев цех эксплуатации канализации обновил больше 1,5 км труб различного диаметра. Работы велись открытым и бестраншейным способами.
Продолжается перекладка трубы диаметром 300 мм в районе перекрестка улиц Авроры и Промышленности. Специалисты цеха выносят участок канализационной трассы из-под проезжей части. Уже обновили 60 м, предстоит переложить еще 20.

Также в течение двух недель должны завершиться работы по перекладке канализационной линии у домов 196 и 200 по ул. Ленинской. Из-за ошибок в проекте строительной организации систему водоотведения заложили на неправильную глубину, из-за чего произошел перелом трубы. Специалисты «РКС-Самара» заменили поврежденный участок – около 30 метров. После завершения работ при участии управляющей компании будет произведено подключение в действующую сеть канализации.
Крупные работы предстоят на Главном Безымянском коллекторе: в этом году заменят 100 метров трубы диаметром 1360 мм.
Вместе с обновлением продолжается обслуживание системы водоотведения: за семь месяцев специалисты «РКС-Самара» промыли и прочистили 152 километра самарской канализации.

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