Сотрудники «РКС-Самара» облагораживают горловины колодцев.

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«РКС-Самара» обслуживает более 70 000 водопроводных и канализационных колодцев. Специалисты по графику обходят их, ремонтируют, очищают и промывают. Тем не менее, колодцы являются зоной повышенной опасности, подходить к ним близко не рекомендуется.Для привлечения внимания к проблемам безопасности горожан и воровства крышек специалисты «РКС-Самара» решили сделать акцент на внешнем виде инженерной инфраструктуры. Они взяли шефство над несколькими колодцами и в свободное от работы время благоустраивают территорию вокруг них. Помимо внешних улучшений укрепляется вся конструкция.Уже стали красивыми 9 водопроводных и канализационных колодцев в Октябрьском районе Самары, 8 – в процессе, а в планах – ещё десятки. Обращаем внимание жителей города: инженерные коммуникации – это зона повышенной опасности. Наступать на крышки люков нельзя!