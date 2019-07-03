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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарца, который незаконно врезался в централизованную систему канализации, не выпустили за границу

3 июля 2019 10:29
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Самарца, который незаконно врезался в централизованную систему канализации, не выпустили за границу
Он задолжал ресурсоснабжающей организации 5 млн рублей.

В феврале 2018 года сотрудники «РКС-Самара» при обследовании сетей обнаружили в канализационном колодце четыре несанкционированные врезки, ведущие к нежилому помещению, расположенному по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 239. Ресурсоснабжающая организация произвела расчёт за незаконное пользование системой водоотведения в размере 5 млн. рублей.
Кировский районный суд счёл требования «РКС-Самара» обоснованными, и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским судам Самарского областного суда оставило решение суда первой инстанции в силе. Однако ответчик в течение года не погасил задолженность. В июне 2019 года судебные приставы-исполнители произвели арест имущества незаконного врезчика – нежилого помещения общей площадью 867 кв.метров. По предварительным оценкам, стоимость имущества – около 7 миллионов рублей. Теперь владелец помещения не сможет им распоряжаться до полного погашения суммы, определённой судом.
Если ответчик не будет предпринимать никаких действенных мер, имущество может быть продано с торгов, а средства поступят на счёт ресурсоснабжающей организации. Кроме того, должника-незаконника не выпустили заграницу, где он хотел отдохнуть после ареста имущества.

Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения должно осуществляться по строгим правилам, с обращением в ресурсоснабжающую организацию. «РКС-Самара» уже несколько лет проводит регулярные рейды для обнаружения незаконных врезок. Так, с начала 2019 года было обнаружено 17 несанкционированных подключений к самарской канализации физическими лицами и 19 - юридическими. Всем врезчикам грозят большие штрафы. Соблюдать нормы и правила гораздо выгоднее!
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