Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний

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В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных объектов. Все места проведения работ компаний «Т Плюс» и «ПТС» обязательно имеют металлические или пластиковые ограждения, снабжены информационными плакатами и имеют безопасные пути обхода.Вместе с тем во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей энергетики выявляют участки, требующие замены. Если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние. Также следует сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.