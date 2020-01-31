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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарчанка - владелица иномарки рассталась с машиной из-за долгов за воду

31 января 2020 12:11
53
Самарчанка - владелица иномарки рассталась с машиной из-за долгов за воду
Автомобиль был арестован. 

Жительница Промышленного района города Самары около года не оплачивала квитанции от «РКС-Самара». При этом её материальное положение сложным назвать никак нельзя, в её владении находилась дорогая японская иномарка. Даже обращение ресурсоснабжающей организации в суд не заставило её заплатить за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

В начале 2020 года необходимые документы поступили в службу судебных приставов, и 24 января судебный пристав-исполнитель совместно с представителями «РКС-Самара» произвёл арест автомобиля Suzuki. Сразу же, как автомобиль увезли, владелица оплатила 14 000 рублей – всю сумму долга. А ведь ещё ей нужно оплатить услуги эвакуатора и специализированной стоянки, это прописано в законе!
В практике ресурсоснабжающей организации это уже не первый случай ареста автомобиля. Владельцы сразу оплачивали долги, иногда даже до эвакуации машины. В 2019 году сотрудники «РКС-Самара» и судебные приставы-исполнители провели 44 рейда, арестовали имущество должников на сумму 144 000 рублей. В 2020 году эта работа будет продолжаться.

Чтобы ваше имущество оставалось при вас, оплачивать квитанции необходимо ежемесячно и в полном объёме! Только так можно избежать неприятностей в виде ареста имущества, списания денег со счетов, тампонирования канализации даже за двухмесячную просрочку платежа.
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