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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С помощью говорящей пирамиды в ноябре с самарских должников за воду было собрано более 257 тысяч рублей

3 декабря 2019 09:25
135
С помощью говорящей пирамиды в ноябре с самарских должников за воду было собрано более 257 тысяч рублей.
Также не даёт спокойно спать должникам в коттеджах световой проектор. 

Когда трёхтонная полутораметровая пирамида появляется перед домом должника, ему приходится изыскивать возможности и как можно скорее оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения «РКС-Самара». Иначе велик шанс, что пирамида заговорит, и о долге узнают ещё больше горожан.
С начала года пирамида позора напомнила о долге 117 физическим лицам (общая сумма их задолженности составила 3,3 млн. рублей) и 8 юридическим (их долг – 2 млн. рублей). Стоит отметить, что стоимость пирамиды не превышает 15 тысяч рублей. А оплата долгов после её применения – почти 50%!

Также не даёт спокойно спать должникам в коттеджах световой проектор. Он выезжал на самарские просеки 132 раза в этом году, напомнить о долгах на общую сумму 3,2 млн. рублей. Проезжающие мимо соседи видят световую надпись с суммой долга, которую владелец коттеджа не может заплатить за воду и канализацию.
Самым новым и самым эффективным способом воздействия на должников является говорящая пирамида. С ее помощью в среднем удается собирать 68% начисленных сумм. Только в ноябре такая пирамида рассказала о долге шести абонентов и вернула ресурсоснабжающей организации более 257 тысяч рублей из 333 тысяч начисленных.
Такую работу, помимо официальных обращений в судебные инстанции, приходится делать сотрудникам «РКС-Самара», чтобы минимизировать общий долг жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения.


 
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Комментарии



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