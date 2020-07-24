«РКС-Самара» в первом полугодии 2020 года заменили на 60% больше водопроводных и канализационных сетей.

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В первом полугодии 2020 года специалисты «РКС-Самара» отремонтировали 415 водопроводных и 443 канализационных колодца; отремонтировали 189 и заменили 50 пожарных гидрантов; отремонтировали 304 и заменили 240 водопроводных задвижек.Несмотря на объективно сложные условия весны - начала лета, переложено коммуникаций даже больше, чем в прошлом году. За 6 месяцев 2020 года «РКС-Самара» переложили 1,5 км водопроводных и 1,4 км канализационных линий. Это на 60% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Специалисты цеха эксплуатации канализации промыли 125 километров сетей водоотведения. Перечисленные работы были выполнены силами сотрудников предприятия, без привлечения подрядных организаций.Все эти мероприятия – ремонты, перекладки, промывки – направлены на поддержание надёжности и улучшение системы водоснабжения и водоотведения города Самары. Коллектив «РКС-Самара» делает всё возможное, чтобы в кранах горожан была питьевая вода, а стоки беспрепятственно уходили на Городские очистные канализационные сооружения.