Организация «Профсоюз СССР» призывает не платить за потреблённую воду, суды с ними не согласны

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Уже не первый год различные коммунальные компании страны получают странные заявления граждан, суть которых сводится к демонстративному отказу оплачивать уже потреблённые услуги. В «РКС-Самара» такие письма поступают уже несколько лет. Абоненты отказываются оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения на основании вступления в профсоюз «Союз ССР». На них, якобы, распространяется публичный договор, заключённый между этим профсоюзом и Гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете «Хочу в СССР-2».Подталкивают граждан к этому поведению так называемые «профсоюзы СССР», «Правительство СССР» и т.п. организации, которые собирают с запутавшихся людей членские взносы, обещая взамен освободить от оплаты коммунальных услуг.В связи с этим «РКС-Самара» разъясняют: действующим законодательством не предусмотрен такой вид договора, как публичный договор, заключаемый с Гарантом Конституции РФ, т.е. с Президентом РФ, который бы предусматривал бесплатные коммунальные услуги. В пользу ресурсоснабжающей компании было вынесено несколько судебных приказов, которые уже вступили в законную силу, о взыскании задолженности с участников профсоюза «Союза ССР».Вместе с тем, имеются случаи обжалования абонентами-членами профсоюза «Союз ССР» судебных актов судов первой инстанции. Однако и суды апелляционной инстанции подтверждают законность действий «РКС-Самара» по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории Самары и взиманию платы в соответствии с установленными тарифами. Дорога, по которой пытаются идти «профсоюзы СССР» и им подобные ведет в никуда.Должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства. Так, в конце января 2020 года после рассмотрения дела в двух инстанциях и возбуждения исполнительного производства один из «членов профсоюза ССР» произвел оплату своей задолженности в размере более 4 тысяч рублей и еще 400 рублей - в качестве судебной пошлины. В настоящее время приостановлена подача услуг еще двум ностальгирующим абонентам.Тем, кто заплатил взносы в профсоюз, обещающий избавить людей от оплаты коммунальных услуг, приходится платить дважды, а то и трижды: помимо задолженности за воду и канализацию взыскиваются и судебные расходы.«РКС-Самара» предостерегает жителей города от агитации со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР», «Профсоюз «Союз ССР» и т.д., которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать оказанные коммунальные услуги своевременно и в полном объёме.

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