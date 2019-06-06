Очередная проверка выявила грубейшие нарушения пользования питьевой водой в Самаре
6 июня 2019 11:54
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Проверки соблюдения правил пользования питьевой водой «РКС-Самара» проводят регулярно. Последний рейд выявил серьезные нарушения со стороны ООО УК «Мой Эко Дом». Во дворе дома по адресу: ул.Стара-Загора, 184 проводилась мойка мотоцикла.
Во-первых, мойка транспортных средств в городской черте должна производиться только в специально отведенных и оборудованных местах. Во-вторых, мойка производилась фактически ворованной водой. Владелец мотоцикла воспользовался трубой, предназначенной для полива клумб. Только поливал он свой транспорт, устроив разлив воды на весь двор. УК бездействовала. Остановили это безобразие только работники «РКС-Самара».
В таких случаях за несанкционированное потребление воды, а фактическое воровство, выставляется «штрафной» счет за воду, которая могла бы утечь за сутки непрерывного пользования. В данном случае эта сумма 507,85 рублей. Счет УК может взыскать с жильцов или перевыставить владельцу мотоцикла. Сэкономить на мойке не получилось.
Случай нарушений правил пользования водой - не первый. Так, в апреле 2019 года в подвале жилого дома неизвестные люди оборудовали себе жилую зону с удобствами: поставили стиральную машину, ванну, санузел. За пользование удобствами «РКС-Самара» выставили счет на сумму 122 738,4 руб. Управляющая компания, которая была обязана следить за эксплуатацией нежилых помещений, оплачивать счет отказывается. Сейчас документы передаются в суд.
«РКС-Самара» в этой связи напоминает, что согласно законодательству холодная вода на внутридомовых сетях должна использоваться только на содержание общего имущества, УК обязаны не допускать несанкционированного использования ресурса.
Фото pixabay.com
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