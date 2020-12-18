Инвестиционная программа «РКС-Самара», рассчитанная до 2023 года, реализуется в полном объёме

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«РКС-Самара» реализует инвестиционную программу 2019 – 2023 годов, разработанную по техническому заданию городской администрации и утверждённую министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Объём инвестиций на эти годы – 4,534 млрд рублей. В 2020 году объём инвестпрограммы «РКС-Самара» составил 1 миллиард 34 миллиона рублей.

Основные проекты инвестиционной программы «РКС-Самара» 2020 года:

Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студёном овраге до пос. Управленческий. Сейчас ведется монтаж водоводов по ул. С.Лазо от стадиона «Чайка» до Волжского шоссе и завершается строительство здания насосной станции на НФС-2. Реализация данного проекта позволит привести в посёлок мягкую волжскую воду и решит вопрос повышенной жёсткости и минерализации воды, которую сейчас жители Управленческого получают из подземных источников.

Проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920-1930-х годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. В 2020 году на насосной станции первого подъёма проведены подготовительные работы для установки автоматического электрооборудования с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Также возведён фундамент для комплекса очистки и обезвоживания осадка промывных вод.

Ведётся прокладка основных сетей холодного водоснабжения и водоотведения к территории, выделенной для застройки многодетным семьям в районе Орлова оврага.

Начаты проектные работы по строительству нового водовода питьевой воды для снабжения посёлка Горелый Хутор.

В 2020 году завершена реконструкция 180-ти насосных станций подкачки, с помощью которых воду поднимают на верхние этажи многоэтажек. Проведена их комплексная автоматизация, обновлена система электроснабжения, установлены узлы учёта.

Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). В 2020 году проводится реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила; возводятся объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; ведётся строительство здания механических решёток и песковых бункеров. Всё это значительно повысит качество экологического барьера между городом-миллионником и рекой.

По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит «РКС-Самара», сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей.