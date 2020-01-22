«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные приборов учета тепла от новых клиентов

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что в январе 2020 года порядок предоставления данных приборов учета тепловой энергии изменится для 100 тысяч клиентов Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Своевременная передача показаний приборов учета крайне важна для корректности формирования счетов, а также контроля жителей многоквартирных домов за потреблением ресурсов.В частности, это коснется 77 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», которые прежде получали счета за тепловую энергию через ООО «Центр-СБК-Самара», а с января перешли на собственное расчетное обслуживание энергокомпании.Кроме того, привыкнуть к новым каналам передачи информации необходимо 20 тысячам абонентов, перешедших в январе 2020 года на прямые договоры с поставщиком ресурсов. Это многоквартирные жилые дома 22 управляющих компаний и ТСЖ в Самаре (ТСН «Блюхера, 19», ООО «УК Атмосфера», ООО «СамараСтройПотенциал», МП г.о. Самара «Жилсервис», ТСЖ «Никитинское 2», ООО «Жилуниверсал» и других), 6 УК и ТСЖ Тольятти (крупнейшая - ООО УК «Содружество») и ООО «МИРТ» в Новокуйбышевске.Передать сведения о потребленных ресурсах жители могут несколькими способами:- по телефону контакт-центра 957-84-00 для Самары, 24-92-44 для Тольятти и 8 (800) 700-10-32 для Новокуйбышевска;- на бумажном носителе в почтовые ящики, список адресов которых указан на обратной стороне квитанции;- в офисах обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс»;- через личный кабинет (логин и пароль для входа будут указаны в первой квитанции, которую получат новые клиенты компании).«Мы призываем наших клиентов регулярно сообщать показания приборов учета, поскольку от своевременно предоставленных данных будет зависеть размер и точность начислений в платежных документах.», - отметил руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании до 25 числа каждого месяца.