«ЭнергосбыТ Плюс» оценил ход подготовки УК и ТСЖ к зиме

По состоянию на 6 августа, самый высокий процент готовности демонстрируют УК и ТСЖ Сызрани – около 60%.
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел промежуточные итоги подготовки жилищных организаций к прохождению отопительного сезона. По состоянию на 6 августа, самый высокий процент готовности демонстрируют УК и ТСЖ Сызрани – около 60%. В Тольятти этот показатель достигает 50%. Самый низкий процент готовности у жилищных организаций Самары и Новокуйбышевска – около 40%.
Напомним, что жилищные организации отвечают за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовку инженерных коммуникаций к отопительному сезону, распределение теплоносителя внутри дома и своевременную и корректную передачу показаний общедомовых приборов учета.
Соответственно в летний период организациям, обслуживающим внутридомовое имущество МКД, необходимо реализовать следующие технические мероприятия:
- провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;
- установить в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, во избежание «перетопов» и «недотопов»;
- установить регуляторы температуры на линии ГВС;
- осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы МКД;
- провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома.
Помимо этого, одним из основных требований в плане подготовки УК и ТСЖ к зиме является полная оплата потребленных теплоресурсов. За соблюдением платежной дисциплины следят эксперты Департамента ЖКХ и экологии г.о.Самара и ресурсоснабжающих организаций.
«По опыту работы, основная часть жалоб клиентов на качество ГВС в жилом фонде касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения во многом зависит от исправной работы УК и ТСЖ, за деятельностью которых они вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию. В частности, сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за подготовкой своих жилищных организаций к предстоящей зиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
В свою очередь, поставщик коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) обеспечивает доставку тепловой энергии от источника (электростанции или котельной) до границы многоквартирного дома. В зоне его ответственности находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети, а также центральные тепловые пункты, в которых осуществляется регулировка температуры и давления теплоносителя сразу для целой группы потребителей. Принять тепло от поставщика ресурса и качественно распределить по квартирам собственников с наименьшими потерями – задача жилищных организаций.
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