«ЭнергосбыТ Плюс» оценил ход подготовки УК и ТСЖ к зиме

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел промежуточные итоги подготовки жилищных организаций к прохождению отопительного сезона. По состоянию на 6 августа, самый высокий процент готовности демонстрируют УК и ТСЖ Сызрани – около 60%. В Тольятти этот показатель достигает 50%. Самый низкий процент готовности у жилищных организаций Самары и Новокуйбышевска – около 40%.Напомним, что жилищные организации отвечают за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, подготовку инженерных коммуникаций к отопительному сезону, распределение теплоносителя внутри дома и своевременную и корректную передачу показаний общедомовых приборов учета.Соответственно в летний период организациям, обслуживающим внутридомовое имущество МКД, необходимо реализовать следующие технические мероприятия:- провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;- установить в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, во избежание «перетопов» и «недотопов»;- установить регуляторы температуры на линии ГВС;- осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы МКД;- провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома.Помимо этого, одним из основных требований в плане подготовки УК и ТСЖ к зиме является полная оплата потребленных теплоресурсов. За соблюдением платежной дисциплины следят эксперты Департамента ЖКХ и экологии г.о.Самара и ресурсоснабжающих организаций.«По опыту работы, основная часть жалоб клиентов на качество ГВС в жилом фонде касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения во многом зависит от исправной работы УК и ТСЖ, за деятельностью которых они вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию. В частности, сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за подготовкой своих жилищных организаций к предстоящей зиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.В свою очередь, поставщик коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) обеспечивает доставку тепловой энергии от источника (электростанции или котельной) до границы многоквартирного дома. В зоне его ответственности находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети, а также центральные тепловые пункты, в которых осуществляется регулировка температуры и давления теплоносителя сразу для целой группы потребителей. Принять тепло от поставщика ресурса и качественно распределить по квартирам собственников с наименьшими потерями – задача жилищных организаций.