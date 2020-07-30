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Чат-бот «Светлана» поможет клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» решать вопросы из дома

30 июля 2020 12:14
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Чат-бот Светлана поможет клиентам ЭнергосбыТ Плюс решать вопросы из дома
В помощь своим клиентам Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил онлайн-помощника.

Чат-бот «Светлана» работает в чате на сайте компании samara.esplus.ru, а также в Facebook, Телеграмм и Viber. На данный момент онлайн-помощник также оказывает помощь клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» на территории Оренбургской, Кировской, Свердловской, Ивановской, Самарской, Саратовской областей, а также республик Удмуртии, Чувашии и Марий Эл.

Узнать «девушку» можно по нику «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс». Она принимает показания приборов учета, консультирует о состоянии лицевого счета и приборам учета, знает ответы на основные вопросы клиентов. Также «Светлана» открыта для жалоб и предложений.

«Компания постоянно работает над тем, как сделать взаимодействие с клиентами проще и доступнее. Коммуникация через мессенджеры и соцсети, которыми пользуется каждый, один из самых удобных способов», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

В ближайшее время компания планирует транслировать опыт работы с чат-ботом и на другие территории своего присутствия. В этом году «Светлана» начнет помогать клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Пермского края и республики Мордовия.

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