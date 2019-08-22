За электроэнергию на текущий момент самарцы задолжали более 300 млн рублей.

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Задолженность жителей Самары по оплате за электроэнергию на текущий момент превышает 300 млн рублей. В связи с этим, гарантирующий поставщикАО «Самарагорэнергосбыт» в августе создал 5 мобильных бригад, которые вводят ограничение подачи электроэнергии хроническим неплательщикам, и до конца года планирует увеличить их количество до 16. Только за первые две недели работы нового подразделения была ликвидирована задолженность более 2-х млн. рублей.Важно помнить, что несанкционированное подключение электроснабжения до погашения долга приведет к штрафу в виде начисления платы за электроэнергию в десятикратном размере от норматива потребления. Последующие попытки подключиться без оплаты долга будут расцениваться как административное правонарушение со штрафом от 10 до 30 тыс. рублей.«Нельзя бесконечно кредитовать должников. Неплатежи – это в конечном итоге недовложения в модернизацию энергосистемы Самары. При этом люди, у которых в жизни действительно случился какой-то форс-мажор, могут заблаговременно, до принятия крайних мер, обратиться в энергокомпанию для согласования графика погашения задолженности», - отметил директор АО «СамГЭС» Василий Мишин.Обязанностями гарантирующего поставщика АО «Самарагорэнергосбыт» является как надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, так и контроль за учетом потребления электроэнергии и ее своевременной оплатой. Согласно российскому законодательству первоначально неплательщику присылается уведомление о возможном введении ограничения, если долг не будет погашен в течение 20 дней с момента получения уведомления. Основная часть должников после получения уведомления оплачивают свои счета, а те потребители, которые все же допустили введение ограничения, будут обязаны не только погасить долг, но и возместить гарантирующему поставщику расходы за введение ограничения и возобновление электроснабжения.Фото: pixabay.com