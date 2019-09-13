Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 13 сентября, 10:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/09:
USD 65.19
-0.24
EUR 71.83
-0.39
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жителям Самары напоминают о долгах за воду

13 сентября 2019 09:43
47
Жителям Самары напоминают о долгах за воду
Информация о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения доводится до горожан самыми разнообразными способами.

За восемь месяцев 2019 года специалисты «РКС-Самара» направили жителям города, которые находятся на прямых расчётах с ресурсоснабжающей организацией, 84490 претензий о наличии долгов за холодную воду и канализацию на общую сумму 1,3 млрд. рублей.

Если после получения претензии абонент отказывался платить за потреблённые услуги, при технической возможности услуги приостанавливались. Если такой возможности не было, документы передавались в суд.
Эффективными способами напоминания о долгах являются пирамиды позора. 94 раза устанавливались они у домов должников с общей суммой долга 2,8 млн. рублей, большая часть которой была оплачена сразу же.
Стоит отметить, что по состоянию на начало сентября долг жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составляет 1,8 млрд. рублей. Эти средства могли бы пойти на обновление оборудования, перекладку сетей, модернизацию насосных станций и очистных сооружений. Каждый житель города, оплачивая квитанции от «РКС-Самара» вовремя и в полном объёме, вносит свой вклад в водоснабжение и водоотведение.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 сентября 2019  17:40
Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта.
На мостовом переходе «Фрунзенский» начались дорожные работы по укладке асфальтобетонного покрытия
Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта.  Благоустройство региона
300
11 сентября 2019  13:18
В Кировском районе Самары хотят снести торговый центр
В Кировском районе Самары хотят снести торговый центр
Чиновники признали постройку незаконной. Благоустройство региона
471
11 сентября 2019  10:44
Самарский драмтеатр может сползти в Волгу в любой момент
Самарский драмтеатр может сползти в Волгу в любой момент
Последний раз здание театра было реконструировано более 60 лет назад. Благоустройство региона
705
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1101
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6447
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2942
Весь список
Всё в Дом
12 сентября 2019  19:39
Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
64
2 сентября 2019  17:39
Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
 Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше.  Всё в Дом
293
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
885
Весь список
ЖКХ
13 сентября 2019  09:43
Жителям Самары напоминают о долгах за воду
Жителям Самары напоминают о долгах за воду
Информация о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения доводится до горожан самыми разнообразными способами. ЖКХ
46
12 сентября 2019  17:23
После строительства в Самаре водопровода в 1886 году остро встал вопрос о необходимости канализации.
Спуск представителей власти и журналистов в исторический коллектор стал первым мероприятием, приуроченным к 110-летию самарской канализации
После строительства в Самаре водопровода в 1886 году остро встал вопрос о необходимости канализации.   ЖКХ
233
12 сентября 2019  14:57
В связи с проведением плановых работ по замене 4-х запорных арматур. Планируемое время окончания работ – 09 час. 00 мин. 13 сентября 2019 года.
В Самаре отключение холодного водоснабжения в Советском и Железнодорожном районах
В связи с проведением плановых работ по замене 4-х запорных арматур. Планируемое время окончания работ – 09 час. 00 мин. 13 сентября 2019 года. ЖКХ
349
Весь список

Экология
5 сентября 2019  13:12
В Самарской области снова ожидают заморозки
В Самарской области снова ожидают заморозки
Ночью в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°С. Экология
387
5 сентября 2019  09:53
В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро
В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро
Достояние Сергиевского района грозит обернуться экологической катастрофой. Экология
319
3 сентября 2019  10:41
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Выпуск прошел в ходе экологической акции ПАО «Кузнецов» под контролем сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства.  Экология
318
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
409
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
256
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
769
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
310
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
561
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
404
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
655
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
889
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1068
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
525
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2289
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
462
Весь список

Мероприятия
Комиссия МЧС России проверила действия подразделений по ликвидации условного пожара в резервуарном парке АО «Транснефть-Приволга»
В Самаре пройдет XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли»
В Самарской области в пятый раз отметят День дружбы народов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные