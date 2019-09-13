Жителям Самары напоминают о долгах за воду
13 сентября 2019 09:43
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За восемь месяцев 2019 года специалисты «РКС-Самара» направили жителям города, которые находятся на прямых расчётах с ресурсоснабжающей организацией, 84490 претензий о наличии долгов за холодную воду и канализацию на общую сумму 1,3 млрд. рублей.
Если после получения претензии абонент отказывался платить за потреблённые услуги, при технической возможности услуги приостанавливались. Если такой возможности не было, документы передавались в суд.
Эффективными способами напоминания о долгах являются пирамиды позора. 94 раза устанавливались они у домов должников с общей суммой долга 2,8 млн. рублей, большая часть которой была оплачена сразу же.
Стоит отметить, что по состоянию на начало сентября долг жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составляет 1,8 млрд. рублей. Эти средства могли бы пойти на обновление оборудования, перекладку сетей, модернизацию насосных станций и очистных сооружений. Каждый житель города, оплачивая квитанции от «РКС-Самара» вовремя и в полном объёме, вносит свой вклад в водоснабжение и водоотведение.
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