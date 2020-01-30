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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жители и предприятия Самары израсходовали в 2019 году более 130 миллионов кубических метров холодной воды

30 января 2020 11:56
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Жители и предприятия Самары израсходовали в 2019 году более 130 миллионов кубических метров холодной воды.
Долги за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения составили 1 млрд 759 млн рублей. 

Специалисты «РКС-Самара» в 2019 году подняли из Волги, очистили и доставили жителям и предприятиям Самары 130,8 млн м3 холодной воды. Физические лица в течение года потребили 51,8 млн м3 питьевой воды, остальное – промышленные и производственные предприятия, юридические лица. Ежегодно наблюдается сокращение потребления воды из-за установки приборов учета и экономии.

По итогам 2019 года долги жителей и предприятий Самары за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения составили 1 млрд 759 млн рублей. Наибольшего размера долги достигли по итогам 10 месяцев прошлого года, на конец октября они составляли 1 млрд. 948 млн. рублей. К концу года, по хорошей традиции, которую «РКС-Самара» поддерживает и поощряет, часть долгов абонентами была погашена.

Тем не менее, многие и в новый год вошли с долгами:
- УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК: 465,7 млн. рублей,
- абоненты на прямых расчётах: 895,7 млн. рублей,
- юридические лица: 136,1 млн. рублей,
- бюджетные организации: 3,2 млн. рублей.
Более 258 миллионов – это долги предприятий за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в общую систему бытовой канализации.

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Комментарии


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