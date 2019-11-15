Жители Самарской области потребовали от МинЖКХ перестать считать мусор
15 ноября 2019 10:28
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Пересмотр норматива накопления мусора в Самарской области идёт с нарушениями. К такому выводу пришли представители регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). В связи с этим они требуют от МинЖКХ остановить контрольные замеры на мусорных площадках. Члены ОНФ также обратились в департамент ценового и тарифного регулирования региона, пишет 63.ру.
— Техническое задание, которое подготовило ведомство, некорректное. В нём есть ошибки, которые нужно исправить. Сейчас измерять что-либо нецелесообразно, — пояснили представители ОНФ.
По их словам, МинЖКХ в техническом задании не учло несколько факторов. Во-первых, в список контейнерных площадок, где должны считать количество мусора, попали не только придомовые площадки, но и контейнеры, которые местные жители делят с магазинами. Во-вторых, почти все баки для мусора открыты, и в них попадает снег и дождь.
Другая проблема, с которой столкнулись подрядчики, — отсутствие информации о количестве жильцов в том или ином доме. Из-за этого нельзя было точно подсчитать, сколько мусора производит один человек.
Некоторые контейнерные площадки оказались и вовсе закрыты. Их собственники — юрлица, предприниматели или руководство школ — не давали возможности подрядчикам приступить к работе.
Однако, по словам представителей ОНФ, и сам процесс подсчёта мусора был непрозрачным. Несколько раз ревизоры пытались проконтролировать работу «мусорных математиков», но им это не удавалось.
— Я несколько раз летом пыталась узнать, где и когда будут работать подрядчики. В итоге мне прислали СМС-сообщение, что замеры будут производить через час в 100 км от Самары, — пожаловалась сопредседатель регштаба ОНФ Екатерина Гудзима.
Самарская область перешла на новую систему обращения с мусором 1 января 2019 года. Региональные власти заключили многолетний контракт с регоператором «ЭкоСтройРесурс». Вывоз одного кубометра отходов оценили в 598 рублей 16 копеек.
Этот тариф местные жители посчитали завышенным. В мае 2019 года депутаты губдумы Михаил Матвеев, Алексей Краснов и председатель Ассоциации домовладельцев Самарской области Вера Романюк обратились в суд. Они требовали признать недействительным приказ МинЖКХ об установлении единого предельного тарифа. В начале октября служители Фемиды согласились с доводами истцов и отменили приказ. Но представители регоператора пояснили, что за их услуги платить всё равно надо.
Собственно, изменение тарифа сейчас не исключают и региональные власти. Чтобы сделать всё правильно, чиновники заказали специальное исследование, чтобы выяснить, сколько мусора выкидывают жители. А утвержденный глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов недавно пообещал, что власти примут решение по тарифам на вывоз ТБО, которое удовлетворит жителей.
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