Восемь организаций-должников Самары погасили долг за тепло после ограничения отопления

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В январе 2020 года специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» направили предостережение о планируемом введении ограничения отопления и горячего водоснабжения в адрес 53 предприятий областного центра. 45 организаций оперативно погасили свою задолженность за энергоресурсы. У оставшихся 8 должников была отключена подача тепла. Только после этого организации, среди которых строительно-проектный институт, автосалон, финансовая группа, несколько индивидуальных предпринимателей, нашли возможность в полном объеме оплатить накопившиеся долги на общую сумму более 4,2 млн рублей.«Руководители некоторых предприятий нарушают имеющиеся договорные обязательства и накапливают задолженность за энергоресурсы. В отношении таких клиентов мы применяем весь спектр рычагов воздействия. К сожалению, самым действенным способом является именно введение ограничения подачи услуг», - отметил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.В планах специалистов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в феврале 2020 года произвести ограничение поставки услуг отопления и горячего водоснабжения для 50 организаций-должников областного центра. Среди них ОАО «Авиакор – авиационный завод» (долг 32,6 млн рублей), электродепо МП г.о.Самара «Самарский метрополитен» (2,6 млн рублей) и АО «Самарский электромеханический завод» (1,6 млн рублей).