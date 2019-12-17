Водоснабжение Самары нормализовано
17 декабря 2019 09:12
126
В настоящее время водоснабжение Самары осуществляется в штатном режиме. Проблему с шугой, которая вчера, 16 декабря, забила оголовок водозаборных сооружений НФС-2, удалось преодолеть.
Специалисты "РКС-Самара" держат ситуацию под усиленным контролем до установления стабильно низкой температуры воздуха.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 декабря 2019 09:21
Причиной отказа от их использования стала дороговизна эксплуатации. Благоустройство региона
127
16 декабря 2019 16:06
На «последней миле» появятся объекты инфраструктуры для комфортных занятий спортом и проведения досуга жителями губернии и туристами. Благоустройство региона
363
16 декабря 2019 09:42
Если собственники не согласятся с предложением властей, их будут выселять через суд. Благоустройство региона
262
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
390
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1843
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
659
Всё в Дом
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
80
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
396
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
535
ЖКХ
17 декабря 2019 09:12
Проблему с шугой решили специалисты. ЖКХ
125
16 декабря 2019 17:20
«Мы высоко ценим ответственность и порядочность клиентов, соблюдающих обязательства по оплате.» ЖКХ
273
16 декабря 2019 17:07
В настоящее время на одной из специальных городских баз проводятся работы по сборке конструктивных элементов новых емкостей. ЖКХ
277
Экология
17 декабря 2019 11:15
Чтобы не провоцировать аллергию, выбирать лучше настоящее дерево. Экология
106
17 декабря 2019 08:42
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Экология
163
16 декабря 2019 12:41
Температура в Поволжье ожидается выше нормы. Экология
250
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
363
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
329
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
838
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
670
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
604
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
940
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
322
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
595
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
648
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
889
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2080
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2582
Мероприятия