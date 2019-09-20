Владелец ресторана «Восток» на ул. Алма-Атинской в Самаре заплатит за незаконное пользование канализацией

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Два года назад сотрудники «РКС-Самара» во время рейда по улице Алма-Атинской обнаружили самовольное подключение ресторана «Восток» к системе водоотведения. Врезку ликвидировали, но через некоторое время владельцы заведения опять незаконно подключились к городской канализации.После того как «РКС-Самара» обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за самовольное пользование, собственник попытался ликвидировать трубу, замести следы преступления. Однако сотрудникам ресурсоснабжающей организации удалось на выездном судебном заседании доказать, что самовольное подключение было.Весной 2019 года суд первой инстанции вынес решение о взыскании 1,8 млн. рублей с владельца «Востока». В сентябре 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда решение районного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба собственника ресторана – без удовлетворения. Пользоваться централизованной системой водоснабжения и водоотведения самовольно нельзя ни при каких обстоятельствах!