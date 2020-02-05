В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» начала работать электронная очередь
5 февраля 2020 09:39
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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает улучшать клиентские сервисы. В центрах обслуживания в Сызрани, Тольятти и Самаре установлены электронные системы управления очередями. Так, из одиннадцати офисов новым оборудованием оснащены семь, с самым большим клиентским потоком. До конца года электронная очередь появится во всех точках обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области.
- Электронная система управления «очередью» призвана улучшить качество обслуживания и уровень удовлетворенности посетителей. Уже в первые дни работы новой системы мы услышали много положительных отзывов, - рассказал руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.
Для удобства клиентов энергетики разработали календарь загруженности офисов. Так с 1 по 8 и с 20 по 31 число каждого месяца – дни, оптимальные для посещения центров обслуживания. В период с 9 по 19 число время ожидания в очереди может превышать 1 час. В это время лучше всего связаться со специалистами компании через онлайн сервисы. Передать показания и проверить состояние счета жители региона могут в любое удобное время в течение месяца с помощью личного кабинета компании на сайте samara.esplus.ru
В Самарской области ЭнергосбыТ Плюс обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 407 тысяч бытовых абонентов.
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