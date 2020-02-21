В филиале «Самарские сети» началась подготовка к весеннему паводку

163

Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» ведут подготовку к работе в условиях весеннего половодья. На повестке дня — предупредительные меры, которые позволят минимизировать риски для штатного функционирования электросетевого хозяйства в период паводка. Во всех филиалах компании созданы специальные комиссии по организации подготовки и прохождения паводкового периода, для сотрудников проводятся инструктажи. Организовано межведомственное взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, подразделениями МЧС, территориальными органами Росгидромета.Во всей компании «Россети Волга» утвержден перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению надежной и безопасной работы электросетевого комплекса в период половодья. Разработан график круглосуточных дежурств ответственных дежурных исполнительного аппарата, в том числе в выходные и праздничные дни.Организована работа Штаба «Россети Волга» и Штабов филиалов компании по вопросам обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого комплекса.В период прохождения паводка во всех филиалах будет вестись дежурство аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимой техникой и специальными средствами.В настоящее время идет подготовка к проведению противоаварийных тренировок для отработки действий персонала в случае подтопления оборудования или его повреждения. Помимо этого, энергетики ведут постоянный контроль за объектами, которые находятся в зоне повышенного риска.Энергетики компании «Россети Волга» предупреждают: в период весеннего пропуска талых вод возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики, что приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к ним (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.Запрещается:– приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП — на расстояние ближе 25 м;– двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей — менее 5 м;– проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.При обнаружении повреждений ЛЭП просьба сообщить по единому номеру контакт-центра группы компаний «Россети» по телефонам: 8-800-220-0-220, 8-800-775-16-42.