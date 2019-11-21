В Самарской области высокие нормативы могу привести к мусорному коллапсу?
21 ноября 2019 12:58
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«Мусорные» войны в Самаре продолжаются с переменным успехом. И если приказ о тарифах самарский областной суд отменил, то нормативы накопления ТКО оставил в силе. Заседание состоялось в начале ноября этого года, а на сторону ответчика встала даже представитель гособвинения. Подавшие иск депутаты не смогли обосновать свои претензии к количеству мусора, которое, по мнению департамента тарифного и ценового регулирования, производит население. Ответа на этот вопрос нет и у регионального оператора. Но есть недовольство жителей области и поручение главы региона – в квитанциях должен отражаться фактический объем производимого мусора. Кто и как посчитал килограммы и объемы, вошедшие в тариф – в материале «ФедералПресс».
Начиная с внедрения капитализма и вплоть до середины 2010-х годов вывоз и утилизация мусора было делом сугубо частным. Государство вмешивалось в процесс мало и эпизодически, но масштабы проблемы в виде разрастания несанкционированных, да и законных свалок вынудило власть, бизнес и общество начать более осознанно относится к экологии. В середине 2016 года вышла методичка министерства строительства и ЖКХ РФ, в которой было четко расписаны методики определения нормативов по ТКО, в том числе и методы измерения. В них были указаны временные рамки – замеры производятся с учетом всех сезонов (зима, весна, лето, осень, – прим. ред.) и только потом рассчитываются тарифы.
Самарская область проявила чудеса оперативности и уже в декабре 2016 года министерство энергетики и ЖКХ приказом № 804 определило – сколько мусора производят жители губернии. То есть, замеры были проведены не в полном объеме, но тем не менее, полученные цифры легли в основу тарифной сетки. В приказ были внесены следующие цифры.
Далее, путем сложных математических вычислений, при котором кубометры переводились в метры и килограммы (плата с населения взимается из расчета с человека или с квадратного метра квартиры, а мусор на полигоны регоператор сдает в тоннах / килограммах, – прим. ред.) все это умножалось на затраты регоператора, в данном случае – «ЭкоСтройРесурса» и выводилось в тариф. То, что он вырос в разы с 1 января 2019 года, жители области убедились, заглянув в платежки.
Уже в феврале 2019 года стало ясно, что нормативы не соответствуют фактическому накоплению мусора. На заседании, прошедшем в самарской губернской думе, где присутствовали депутаты, члены кабмина и представитель оператора по обращению с ТКО, было заявлено что в некоторых муниципалитетах объем вывозимого мусора меньше запланированного. Собираемость платежей также была низкой – население и бизнес не желали платить больше за прежнее количество мусора. Тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение департаменту ценового и тарифного регулирования совместно с министерством энергетики и ЖКХ и региональным оператором по обращению с ТКО провести работу по пересмотру нормативов накопления ТКО.
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Контракт на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу ТКО на территории Самарской области выиграл «Самарский государственный технологический университет». За 670 тыс. рублей подрядчик обязался провести замеры, рассчитать предполагаемые объемы произведенного жителями мусора и сделать несколько отчетов. Впрочем, на особо грязные работы можно было привлекать субподрядчика, что контрактом не возбранялось. Контроль осуществлялся при помощи фотосъемки и участием в процессе представителей общественности.
Также в тексте договора было указано несколько НПА, на основании которых было необходимо проводить исследования (определение населенных пунктов, необходимая отчетная документация, – прим.ред.), но вот каким образом проводить замеры непосредственно в контейнерах, эти акты не информировали. Исходя из условий техзадания, университет решил воспользоваться рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, выпущенные в 1982 году. На основании чего были выбраны именно эти рекомендации, представители университета объяснить не смогли. С учетом того, что структура отходов значительно отличается от тех, что были почти 40 лет назад, замеры, произведенные «мерной линейкой» (выполнена из дерева, окрашена масляной краской; объемные деления нанесены на одной стороне, нуль совпадает с верхом контейнера, – прим. ред.) могут нести массу погрешностей.
При выборе места мониторинга было необходимо исключить попадание постороннего мусора. То есть контейнерная площадка должна была обслуживать только жителей домов, исключая мусор, который мог быть выброшен орлицами – офисами, магазинами, соц объектами. Контейнерная площадка должна была быть огорожена с трех сторон, иметь крышу; баки должны были быть закрыты крышками во избежании попадания осадков или предметов, не относящихся к мусору. Перед каждым взвешиванием весь мусор из бака необходимо было выгружать, чтобы удостовериться, что нет уплотнений и посторонних предметов, не относящихся к категории ТКО. Муниципалитеты, в свою очередь, должны были предоставить актуальный список проживающих в районе.
Гладко было на бумаге
Мониторинг проводился летом и осенью этого года в двух городах – Самара и Новокуйбышевск и четырех муниципальных районах – Кинельский, Красноярский, Волжский и Безенчуский. Согласно представленным промежуточным результатам, количество мусора, найденного сотрудниками СамГТУ, выросло в разы. Больше всего не повезло Новокуйбышевску, где показатели выросли почти в 8 раз и Красноярскому району – почти в 5 раз.
При этом госпрограмме «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Самарской области», принятой в прошлом году утверждалось, что согласно сводным данным статистической отчетности, объем образующихся отходов на территории Самарской области на протяжении последних пяти лет сокращался.
Что же могло привести к взрывному росту мусора? Ответ есть в отчете, представленном самим подрядчиком и подтвержденном фотографиями. Адресная программа была выбрана без учета критериев техзадания, то есть, в зоне замера в контейнеры отходы складировали не только жители, но и ближайшие офисы, а магазины выбрасывали туда же просрочку.
Кроме того, контейнерные площадки не были закрыты, то есть прошедший дождь тут же увеличивал цифры в отчете и, как следствие, в квитанции об оплате.
Понять, сколько конкретно человек кидает мусор в конкретный мусорный бак тоже было проблематично. Представленные муниципалитетами данные брались из открытых источников (система «Электронное ЖКХ»), а они были неточны.
Все это было отражено в промежуточной документации, который СамГТУ представил в департамент тарифного и ценового регулирования. Тем не менее, данные проблемы признаны несущественными и отчет был принят. При этом подрядчик высказал претензии к общественному контролю, чьи представители не пожелали участвовать в процессе мониторинга.
Представители общественного контроля высказали свою точку зрения. Начав с того, что график мониторинга, который подрядчик должен был представить в открытый доступ, менялся несколько раз и прямо на ходу. «Мы были вынуждены просто «гоняться» по городу за подрядчиком! Нас предупреждали о проводимых измерениях буквально за полчаса. С учетом пробок доехать вовремя было просто нереально», – возмутился представитель общественного контроля Павел Добрынин.
По его словам, как раз общественный контроль не раз указывал на прямое нарушение условий техзадания СамГТУ. Что касается «мерной линейки», применяемой при мониторинге, то активисты выразили большое сомнение, что она является адекватным и главное, верифицированным инструментом в XXI веке. Это средство измерения официально не проверено, так как не включенная в единый Государственный реестр средств измерений.
Еще одно серьезное нарушение – переполненные контейнеры не перезагружают в порожний контейнер. Замеры производится «относительно воздуха» с учетом возвышения ТКО выше стенок контейнера.
«Я считаю, что в принципе применять методику, используемую Самарским техническим университетом, нецелесообразно. По нашим расчетам, плотность ТКО сильно варьируется. Надо мерить не в кубометрах, а килограммах. В конце концов, регоператор сдает мусор на полигон именно в тоннах, зачем смешивать две системы? Подрядчик игнорирует нарушения ТЗ и проводит замеры. Точнее, субподрядчик, потому что никто ни разу удостоверение университета не предъявил. Отходы явно смешанные, мокрые — но все равно они считают. Предлагаю отменить все замеры», – резюмировал Павел Добрынин.
Также, по словам общественных наблюдателей, непосредственно в местах замера необходимая документация заполнялась небрежно. Возможно, цифры дописывались в офисе, но это тоже является нарушением процедуры мониторинга. Вывод общественного контроля однозначен: проводимые специалистами «Самарский технический университет» замеры противоречат федеральному закону «Об обеспечении единства измерений».
С этим согласны представители ОНФ. Они предлагают не только аннулировать результаты замеров, но и вообще остановить процесс, являющийся, по их мнению не выполнением постановления губернатора, а полной профанацией и растратой бюджетных денег. «Надо расторгнуть или приостановить действие контракта, пока не будет отлажен механизм оперативного предоставления муниципалитетами информации о количестве жильцов в домах, не будет соблюдаться график замеров с точным перечнем адресов, а специалисты не доработают методику с точки зрения погодных условий. Мы изучили техническое задание и поняли, что оно требует существенных доработок. Методика не объясняет - каким образом проводить замеры, например, в зимнее время, когда появляются осадки еще в виде снега и наледи, и как их исключать. Поэтому мы считаем, что дальнейшее исполнение договора, как минимум, нецелесообразно», – отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.
Министерство энергетики и ЖКХ, в свою очередь, заявляет, что процесс еще не закончен.
«Мы провели только половину исследований и не можем сейчас судить о том, какие будут конечные результаты. Считаем, что необходимо продолжить работу в соответствии с условиями контракта», – прокомментировал ситуацию представитель министерства.
Михаил Замарин, генеральный директор «БС Энерго» (переработка мусора), член генерального совета «Деловая Россия» считает, что проблемы, которые грозятся превратиться в «мусорный коллапс» – издержки роста. Но это не означает, что надо сидеть сложа руки.
«Население зависит от тарифа, игнорировать этот факт нельзя. Жители – конечные потребители услуг, последнее звено в цепочке. При этом надо учитывать, что «мусорной» реформе нет еще и года, поэтому надо делать определенные поблажки. Не будем забывать, что реформа масштабная, комплексная, а страна у нас – большая. Мы считаем, что необходимо принять законодательные поправки, создать единый алгоритм вычисления нормативов и установления тарифов. А что сейчас? Считают по метрам, по людям, по тоннажу. Это создает хаос. Высокие тарифы – ловушка для региональных операторов, в которую они сами себя загоняют. Если все оставить по-прежнему, то население будет страдать, а регоператоры – банкротиться. Необходимо менять алгоритмы, методики, законы. И не забывать о конечной цели – раздельный сбор и переработка мусора. Пока, на законодательном уровне, сбор и переработка никак для бизнеса не мотивируется. Это тоже надо учитывать и решать»+, – поделился своим мнением с редакцией «ФедералПресс» Михаил Замарин.
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