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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области выросли тарифы на воду, электричество и газ

1 июля 2019 12:38
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В Самарской области выросли тарифы на воду, электричество и газ
Сетку утвердили в Министерстве энергетики и ЖКХ.

В понедельник, 1 июля, вступили в силу распоряжения Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Они скорректировали размеры тарифов на многие коммунальные услуги. Сколько же теперь придётся отдавать жителям губернии?

В первую очередь, вырастут тарифы на электроэнергию. При одноставочной системе расчёта, норматив поднимется с 4,06 до 4,17 рублей за кВт/ч. Тем же, кто использует двухтарифную систему расчёта, придётся запомнить, что дневное потребление электричества будет стоить 4,61 рубля, а ночное — 2,27 рубля. При трёхтарифной системе цифры также скорректировали до 4,63 рубля в пиковой зоне, 4,17 в полупике и 2,27 в ночной зоне.

В домах со стационарными электроплитами и отопительными установками тарифы традиционно ниже. Так, при одной ставке тариф составит 2,92 рубля за кВт/ч. Двухтарифная система предусматривает повышение до 3,22 рубля и 1,59 рубля за кВт/ч. При трёхтарифной системе же рост составит: в пиковой зоне до 3,25, в полупике 2,92 и 1,59 в ночной зоне.

Во-вторых, корректировки коснулись тарифов на холодную воду. В августовских квитанциях жители 63 региона увидят следующие цифры. Питьевая вода подорожает до 31,6 рубля за кубометр. А водоотведение будет стоить уже 17,39 рубля.

Но есть и хорошие новости. Предполагается, что до июля 2020 года тарифы на холодную воду не будут меняться.

С 1 июля подорожает горячая вода и отопление. Сейчас жители губернии платят за кубометр 36,91 рубля, а за гигакалорию по 1633,2 рубля. В квитанциях, которые получат горожане в августе, эти услуги будут стоить уже 37,55 и 1682,4 рубля соответственно. Такие тарифы действуют для потребителей, подключенных к открытым системам водоснабжения.

Для горожан, чьи дома получают тепло из закрытых систем теплоснабжения, тарифы также изменятся. С 1 января до 30 июня жители губернии платят за горячую воду 28,21 рубль за кубометр, а за отопление – 1633,2 рубля за гигакалорию. Во втором полугодии стоимость возрастёт до 29,05 и 1682,4 рублей.

Затронут корректировки и тарифов на голубое топливо. Так, с 1 июля в домах с газовыми плитами или водонагревателями кубометр будет стоить 7,48 рубля. Если же в квартире установлены оба прибора, то тариф составит 6,2 рубля.

Для тех, кто отапливает свой дом с помощью газа, расчёт идёт по 1000 кубометров. Во втором полугодии такой объём голубого топлива будет стоит по 5360 рублей, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии



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