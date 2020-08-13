В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ

При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников.
Правительство Самарской области утвердило новые региональные стандарты стоимости ЖКХ. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона. По словам его председателя Виктора Кудряшова, стандарт стал необходимым из-за роста тарифов ЖКХ с июля этого года.
При помощи стандарта ЖКУ будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготных категорий граждан.
- Коммунальные субсидии в Самарской области получают более 35 тысяч человек, а в бюджете на эти субсидии предусмотрено около 1 миллиарда рублей, - объяснил Кудряшов.
Согласно новым региональным стандартам, субсидии на оплату ЖКХ в разных городах и районах области вырастут на 1-3%.
Чиновники рассчитали, что в Самаре семья из двух человек, живущая в многоэтажке, платит за коммунальные услуги по 2875 рублей с человека, семья из трех - 2614 на каждого, пишет ПроГородСамара
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