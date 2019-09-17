В Самарской области одна семья в среднем тратит на оплату коммунальных услуг 4615 рублей
17 сентября 2019 11:59
105
По расчетам аналитиков «РИА Рейтинг», одна семья в среднем тратит 4615 рублей.
— Это составляет 11,3% от общего бюджета семьи. При этом за год показатель уменьшился на 0,7%, — рассказали аналитики.
По их словам, рейтинг составляли на основе статистических данных о доходах населения и стоимости коммунальных услуг за 2018 год.
— Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей в месяц). Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%). Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц, — рассказали авторы списка.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15%, или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%). Жители этих регионов платят более восьми тысяч рублей каждый месяц.
Интересно будет посмотреть на рейтинг по итогам 2019 года. Ведь тарифы ЖКХ повышали два раза. В первый раз цены выросли в январе — из-за увеличения НДС. Во второй раз — планово в июле, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 сентября 2019 15:18
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Благоустройство региона
451
16 сентября 2019 10:50
Уже скоро минкульт РФ объявит торги по поиску подрядчика. Благоустройство региона
429
11 сентября 2019 17:40
Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта. Благоустройство региона
340
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1226
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6458
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2956
Всё в Дом
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
94
12 сентября 2019 19:39Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
101
2 сентября 2019 17:39Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше. Всё в Дом
307
ЖКХ
17 сентября 2019 11:59
Самарская область заняла 61-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. ЖКХ
104
17 сентября 2019 10:49
По проекту через ГОКС может проходить до 1 млн/м3 стоков в сутки. ЖКХ
120
16 сентября 2019 11:27
На ул. Урицкого специалисты «РКС-Самара» готовят к запуску участок водовода, обновлённый в рамках инвестпрограммы. ЖКХ
415
Экология
5 сентября 2019 13:12
Ночью в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°С. Экология
401
5 сентября 2019 09:53
Достояние Сергиевского района грозит обернуться экологической катастрофой. Экология
335
3 сентября 2019 10:41
Выпуск прошел в ходе экологической акции ПАО «Кузнецов» под контролем сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Экология
338
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
136
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
495
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
311
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
343
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
614
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
910
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
704
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
940
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1119
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
550
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2361
Мероприятия