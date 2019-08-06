Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 6 августа, 11:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/08:
USD 65.05
0.41
EUR 72.37
0.66
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону

6 августа 2019 10:55
25
В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону
В целом работы ведутся в плановом порядке.

В понедельник, 5 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального кабинета министров, руководителями контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов. На заседании обсуждались вопросы реализации национальных проектов, лесопожарная обстановка, экологическая ситуация на территории губернии, а также развитие физической культуры и спорта и подготовка к отопительному сезону, сообщает пресс-служба облправительства.

Докладывая о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимней период, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков отметил, что в целом работы ведутся в плановом порядке, на эти цели предусмотрено 3,76 миллиардов рублей. Значительная часть средств – более 2 миллиардов – будет направлена на областной центр – это на 37,5% больше, чем в прошлый сезон.

«Почти половина этих средств, а именно 0,9 миллиарда рублей, предусмотрена на капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей, – подчеркнул Сергей Марков. – Это стало возможным, в том числе благодаря корректировкам инвестиционных программ самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС», с целью повышения надёжности теплоснабжения потребителей в Самаре». Напомним, задачу увеличения объемов ремонтных работ на потенциально аварийных участках ставил перед сетевиками Дмитрий Азаров зимой этого года.

В целом, по Самарской области до начала отопительного сезона планируется капитально отремонтировать 29,08 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В общей сложности, перекладки запланированы в 28 муниципалитетах Самарской области. «Что касается областной столицы, то в этом году запланированы перекладки тепловых сетей на 57 участках, общей протяженностью более 7 км – это на 10,5% больше по сравнению с 2018 годом», – добавил Сергей Марков.

Особое внимание уделяется тем участкам, где были серьезные инциденты в минувшем отопительном периоде. В частности, активные работы ведутся на теплотрассе, где произошел крупный инцидент в конце января, от ул. Стара-Загора по ул. Ташкентской в сторону Московского шоссе. Общая готовность объекта на сегодня составляет 58%.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в первую очередь замену и ремонт коммуникаций необходимо проводить в населенных пунктах с самым высоким процентом износа теплосетей.

«Серей Васильевич, проанализируйте процент выполнения инвестиционных программ и программ ремонта за предыдущие годы у тарифорегулируемых организаций. На основе этого анализа составьте предложения по переопределению средств на ремонтную программу», – поручил Дмитрий Азаров.

Рассказывая о подготовке к отопительному сезону, Сергей Марков также подчеркнул, что по ряду направлений работы ведутся с опережением графика. Так, котельные готовы к работе на 72%, почти на 80% готовы водопроводные сети и на 77% – тепловые. Степень готовности жилищного фонда области к пуску тепла составляет 65,3%. При этом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на данный момент получили только 14,8% многоквартирных домов региона. Среди муниципалитетов с самым низким процентом – Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти и Самара.

Анализируя причины малого количества домов, получавших паспорта готовности к отопительному сезону, Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что компания «Домкоминвест», в которую входит несколько самых крупных управляющих компаний города, систематически не исполняет планы по ремонту внутридомовых коммуникаций:

«Процент исполнения ремонтных работ у этой организации составляет 21%, в то время как по другим управляющим компаниям он превышает 60%, — сказала Елена Лапушкина. – Мы ведем работу с этой компанией в рамках действующего законодательства, кроме того, продолжаем работать и муниципальным жилищным контролем, и ГЖИ. У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым директором и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам».

Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной не затягивать с решением этого вопроса:

«Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, пора переходить к решительным действиям – подчеркнул Губернатор. – Естественно, действовать нужно в рамках законодательства и никак иначе, совместно с ГЖИ, по инициативе жителей. Подключайте правоохранительные органы, принимайте самые жесткие меры, но защитите жителей города Самара от недобросовестной управляющей компании. Лето – как раз тот период, когда можно предпринимать эти действия, чтобы не допустить вхождение жилого фонда в отопительный сезон неподготовленным».

Елена Лапушкина отметила, что на данный момент эту управляющую компанию уже сменили на другие 534 многоквартирных дома Самары, и тенденция сохраняется: «Люди осознают, что с этой компанией заходить в зиму не имеет смысла. Разъяснительную работу в рамках действующего законодательства продолжим», –подчеркнула Глава города.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 августа 2019  13:39
В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт
В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт
Провал начал образовываться в районе пересечения с проспектом Карла Маркса. Благоустройство региона
330
1 августа 2019  14:25
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.
У театра драмы в Самаре появится второе здание
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.  Благоустройство региона
419
31 июля 2019  16:46
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября.
В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворовых площадок
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября  Благоустройство региона
390
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6273
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2846
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1385
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
326
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
109
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
652
Весь список
ЖКХ
6 августа 2019  10:55
В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону
В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону
В целом работы ведутся в плановом порядке. ЖКХ
25
5 августа 2019  11:37
40,5% абонентов РКС-Самара пока не установили приборы учёта водоснабжения.
40,5% абонентов «РКС-Самара» пока не установили приборы учёта водоснабжения.
С июля 2019 года введён повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет счётчиков.  ЖКХ
302
2 августа 2019  21:31
Организатором раздельного сбора выступил региональный оператор по обращению с ТКО.
Подведены итоги эксперимента по раздельному сбору отходов на iВолге-2019
Организатором раздельного сбора выступил региональный оператор по обращению с ТКО.  ЖКХ
386
Весь список

Экология
5 августа 2019  11:03
Подведены итоги эксперимента по раздельному сбору отходов на iВолге-2019 в Самарской области
Подведены итоги эксперимента по раздельному сбору отходов на iВолге-2019 в Самарской области
Организатором раздельного сбора выступил региональный оператор по обращению с ТКО.  Экология
261
3 августа 2019  13:37
Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.
Авиация Минобороны потушила 16 очагов пожаров в Сибири
Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.  Экология
400
2 августа 2019  13:23
Рекордное количество осадков выпало за сутки в Самарской области
Рекордное количество осадков выпало за сутки в Самарской области
Предыдущий рекорд в одном из районов установлен в 1990 г. Экология
442
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
367
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
667
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
438
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
565
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
503
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
402
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
477
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
816
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
817
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
744
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
936
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
947
Весь список

Мероприятия
Эксперт Общественного совета при Департаменте транспорта поехал на автобусе 41 маршрута в качестве тайного пассажира
В день физкультурника на Самарской набережной состоится ночной забег с фонариками
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные