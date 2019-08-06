В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону
6 августа 2019 10:55
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В понедельник, 5 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального кабинета министров, руководителями контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов. На заседании обсуждались вопросы реализации национальных проектов, лесопожарная обстановка, экологическая ситуация на территории губернии, а также развитие физической культуры и спорта и подготовка к отопительному сезону, сообщает пресс-служба облправительства.
Докладывая о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимней период, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков отметил, что в целом работы ведутся в плановом порядке, на эти цели предусмотрено 3,76 миллиардов рублей. Значительная часть средств – более 2 миллиардов – будет направлена на областной центр – это на 37,5% больше, чем в прошлый сезон.
«Почти половина этих средств, а именно 0,9 миллиарда рублей, предусмотрена на капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей, – подчеркнул Сергей Марков. – Это стало возможным, в том числе благодаря корректировкам инвестиционных программ самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС», с целью повышения надёжности теплоснабжения потребителей в Самаре». Напомним, задачу увеличения объемов ремонтных работ на потенциально аварийных участках ставил перед сетевиками Дмитрий Азаров зимой этого года.
В целом, по Самарской области до начала отопительного сезона планируется капитально отремонтировать 29,08 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В общей сложности, перекладки запланированы в 28 муниципалитетах Самарской области. «Что касается областной столицы, то в этом году запланированы перекладки тепловых сетей на 57 участках, общей протяженностью более 7 км – это на 10,5% больше по сравнению с 2018 годом», – добавил Сергей Марков.
Особое внимание уделяется тем участкам, где были серьезные инциденты в минувшем отопительном периоде. В частности, активные работы ведутся на теплотрассе, где произошел крупный инцидент в конце января, от ул. Стара-Загора по ул. Ташкентской в сторону Московского шоссе. Общая готовность объекта на сегодня составляет 58%.
Глава региона акцентировал внимание на том, что в первую очередь замену и ремонт коммуникаций необходимо проводить в населенных пунктах с самым высоким процентом износа теплосетей.
«Серей Васильевич, проанализируйте процент выполнения инвестиционных программ и программ ремонта за предыдущие годы у тарифорегулируемых организаций. На основе этого анализа составьте предложения по переопределению средств на ремонтную программу», – поручил Дмитрий Азаров.
Рассказывая о подготовке к отопительному сезону, Сергей Марков также подчеркнул, что по ряду направлений работы ведутся с опережением графика. Так, котельные готовы к работе на 72%, почти на 80% готовы водопроводные сети и на 77% – тепловые. Степень готовности жилищного фонда области к пуску тепла составляет 65,3%. При этом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на данный момент получили только 14,8% многоквартирных домов региона. Среди муниципалитетов с самым низким процентом – Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти и Самара.
Анализируя причины малого количества домов, получавших паспорта готовности к отопительному сезону, Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что компания «Домкоминвест», в которую входит несколько самых крупных управляющих компаний города, систематически не исполняет планы по ремонту внутридомовых коммуникаций:
«Процент исполнения ремонтных работ у этой организации составляет 21%, в то время как по другим управляющим компаниям он превышает 60%, — сказала Елена Лапушкина. – Мы ведем работу с этой компанией в рамках действующего законодательства, кроме того, продолжаем работать и муниципальным жилищным контролем, и ГЖИ. У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым директором и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам».
Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной не затягивать с решением этого вопроса:
«Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, пора переходить к решительным действиям – подчеркнул Губернатор. – Естественно, действовать нужно в рамках законодательства и никак иначе, совместно с ГЖИ, по инициативе жителей. Подключайте правоохранительные органы, принимайте самые жесткие меры, но защитите жителей города Самара от недобросовестной управляющей компании. Лето – как раз тот период, когда можно предпринимать эти действия, чтобы не допустить вхождение жилого фонда в отопительный сезон неподготовленным».
Елена Лапушкина отметила, что на данный момент эту управляющую компанию уже сменили на другие 534 многоквартирных дома Самары, и тенденция сохраняется: «Люди осознают, что с этой компанией заходить в зиму не имеет смысла. Разъяснительную работу в рамках действующего законодательства продолжим», –подчеркнула Глава города.
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