В Самарской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону

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В понедельник, 5 августа, Губернатор Самарской областипровел оперативное совещание с членами регионального кабинета министров, руководителями контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов. На заседании обсуждались вопросы реализации национальных проектов, лесопожарная обстановка, экологическая ситуация на территории губернии, а также развитие физической культуры и спорта и подготовка к отопительному сезону, сообщает пресс-служба облправительства.Докладывая о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимней период, министр энергетики и ЖКХ Самарской областиотметил, что в целом работы ведутся в плановом порядке, на эти цели предусмотрено 3,76 миллиардов рублей. Значительная часть средств – более 2 миллиардов – будет направлена на областной центр – это на 37,5% больше, чем в прошлый сезон.«Почти половина этих средств, а именно 0,9 миллиарда рублей, предусмотрена на капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей, – подчеркнул Сергей Марков. – Это стало возможным, в том числе благодаря корректировкам инвестиционных программ самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС», с целью повышения надёжности теплоснабжения потребителей в Самаре». Напомним, задачу увеличения объемов ремонтных работ на потенциально аварийных участках ставил перед сетевиками Дмитрий Азаров зимой этого года.В целом, по Самарской области до начала отопительного сезона планируется капитально отремонтировать 29,08 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В общей сложности, перекладки запланированы в 28 муниципалитетах Самарской области. «Что касается областной столицы, то в этом году запланированы перекладки тепловых сетей на 57 участках, общей протяженностью более 7 км – это на 10,5% больше по сравнению с 2018 годом», – добавил Сергей Марков.Особое внимание уделяется тем участкам, где были серьезные инциденты в минувшем отопительном периоде. В частности, активные работы ведутся на теплотрассе, где произошел крупный инцидент в конце января, от ул. Стара-Загора по ул. Ташкентской в сторону Московского шоссе. Общая готовность объекта на сегодня составляет 58%.Глава региона акцентировал внимание на том, что в первую очередь замену и ремонт коммуникаций необходимо проводить в населенных пунктах с самым высоким процентом износа теплосетей.«Серей Васильевич, проанализируйте процент выполнения инвестиционных программ и программ ремонта за предыдущие годы у тарифорегулируемых организаций. На основе этого анализа составьте предложения по переопределению средств на ремонтную программу», – поручил Дмитрий Азаров.Рассказывая о подготовке к отопительному сезону, Сергей Марков также подчеркнул, что по ряду направлений работы ведутся с опережением графика. Так, котельные готовы к работе на 72%, почти на 80% готовы водопроводные сети и на 77% – тепловые. Степень готовности жилищного фонда области к пуску тепла составляет 65,3%. При этом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на данный момент получили только 14,8% многоквартирных домов региона. Среди муниципалитетов с самым низким процентом – Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти и Самара.Анализируя причины малого количества домов, получавших паспорта готовности к отопительному сезону, Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что компания «Домкоминвест», в которую входит несколько самых крупных управляющих компаний города, систематически не исполняет планы по ремонту внутридомовых коммуникаций:«Процент исполнения ремонтных работ у этой организации составляет 21%, в то время как по другим управляющим компаниям он превышает 60%, — сказала Елена Лапушкина. – Мы ведем работу с этой компанией в рамках действующего законодательства, кроме того, продолжаем работать и муниципальным жилищным контролем, и ГЖИ. У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым директором и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам».Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной не затягивать с решением этого вопроса:«Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, пора переходить к решительным действиям – подчеркнул Губернатор. – Естественно, действовать нужно в рамках законодательства и никак иначе, совместно с ГЖИ, по инициативе жителей. Подключайте правоохранительные органы, принимайте самые жесткие меры, но защитите жителей города Самара от недобросовестной управляющей компании. Лето – как раз тот период, когда можно предпринимать эти действия, чтобы не допустить вхождение жилого фонда в отопительный сезон неподготовленным».Елена Лапушкина отметила, что на данный момент эту управляющую компанию уже сменили на другие 534 многоквартирных дома Самары, и тенденция сохраняется: «Люди осознают, что с этой компанией заходить в зиму не имеет смысла. Разъяснительную работу в рамках действующего законодательства продолжим», –подчеркнула Глава города.