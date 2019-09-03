В Самарской области ежемесячно уменьшается число платящих за вывоз мусора
3 сентября 2019 09:52
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Региональный оператор по обращению с отходами столкнулся с проблемой собираемости взносов за вывоз ТКО, об этом объявил в Губернской думе на расширенном рабочем совещании комитета по местному самоуправлению по вопросу реализации новой системы по обращению с ТКО директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаиз Захаров.
30 тыс. самарцев подписали обращение с требованием проверить регоператора
По его словам, суммарный сбор с жителей и юрлиц за вывоз ТКО составил:
- в январе 2019 года - 81,5%,
- в феврале – 77%,
- март и апрель – по 70%,
- май-июнь – 65% платежей от выставленных квитанций.
В августе началась большая претензионная работа.
Лучше всего обстоят дела в Сергиевском районе, где в настоящее время собираемость с жителей составляет 93,3%, с юрлиц – 79,5%, пишет АиФ-Самара.
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