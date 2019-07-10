133

В Самарской области активисты ОНФ добились проведения экспертизы некачественного капитального ремонта кровель жилых домов и претензионнойработы в отношении подрядчиков. Весной 2019-го в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступили многочисленные обращения отжителей Тольятти и Самары по вопросу некачественного ремонта кровли за счет средств Фонда капитального ремонта Самарской области. Дляэффективного решения проблемы и детального изучения ситуации на месте эксперты ОНФ провели выездное мероприятие совместно с представителямиместных властей, Государственной жилищной инспекцией Самарской области и специалистами Фонда капитального ремонта Самарской (ФКР).Потолки в домах людей рушатся и протекают. После проведенного капремонта кровли люди терпят бедствия – крыша протекает, затапливает квартиры, настенах у домов мокрые фасады, начала разрушаться кирпичная кладка. Такая картина, например, в Самаре, в доме № 3 на улице Ярмарочной (протечки с2016 года), в доме № 163 на улице Ново-Садовой (здесь с потолков капает с 2017 года).По результатам выездного мероприятия эксперты ОНФ констатировали причины масштабных протечек обновленных кровель, главная из которых – отсутствиесистемного подхода в проведении капитального ремонта жилого фонда. В числе причин недобросовестная работа подрядных организаций: некорректновыполненная теплоизоляция чердачного перекрытия, недостаточная толщина утеплителя его некачественное расположение. Еще одна грубейшая ошибка –использование вместо паропроницаемой пленки обычного полиэтилена. Также есть нарекания к монтажу водосточных желобов и воронок. Кроме того, в2014-2015 годах капремонт частично проводили без проектов. В случае если проекты были, то они зачастую составлялись без учета реального состояниядома и его конструктивных особенностей.Фото: pixabay.com