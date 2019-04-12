В Самарской области административные комиссии начнут штрафовать УК за плохую работу
12 апреля 2019 13:42
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В Самарской области административные комиссии наделили правом наказывать рублем управляющие компании за плохую работу. Теперь они будут не только составлять акты о неудовлетворительно выполненной работе, но и штрафовать за это. Соответствующие изменения недавно были внесены в региональный закон об административных правонарушениях.
- Административная комиссия сможет составлять акты о нарушениях по 5 позициям: очистка тротуаров от наледи и снега, обработка пешеходных дорожек от гололеда, уборка мусора с придомовых территорий, покос травы и обрезка порослей, а также установка, ремонт и очистка урн и мусорных контейнеров. Налагать штраф она будет в том случае, если УК не устранит нарушения в установленный срок, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Отметим, что за нарушения закона компаниям придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При этом это должны быть средства, собранные не с жильцов, а представляющие собой собственную прибыль организаций, пишет "КП в Самаре".
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