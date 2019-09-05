В Самарской области 50 тысяч должников получат "красные" квитанции
5 сентября 2019 10:16
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В сентябре жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, накопившие задолженность за тепловую энергию перед "ЭнергосбыТ Плюс", получат квитанции с красной полосой. Таким образом в рамках акции "Внимание, должник!" энергетики решили напомнить неплательщикам о необходимости рассчитаться за коммунальные ресурсы перед началом отопительного сезона.
На сегодняшний день клиенты, находящиеся на прямых договорах с ресурсоснабжающей организацией, не оплатили за полученное тепло 1 миллиард 283 миллионов рублей. Наибольший размер задолженности у жителей Самары – свыше 900 миллионов рублей, на долю тольяттинцев приходится более 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.
Следует отметить, что "красные" квитанции - это последняя предупредительная мера. Того, кто проигнорирует предупреждение, в дальнейшем могут ждать неприятные последствия: судебные иски, аресты имущества, ограничение выезда за рубеж.
"В общей сложности компания направила 50 тысяч "красных" квитанций своим клиентам-должникам. Мы надеемся, что подобный шаг подействует на забывчивых клиентов, и они урегулируют вопрос с задолженностью за уже полученные энергоресурсы", - отметила руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Марина Мичкова.
Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует своевременно оплачивать энергоресурсы, в случае необходимости обращаться в офисы компании для реструктуризации долга.
Акция акции "Внимание, должник!" ежегодно проводится Самарским филиалом энергокомпании. Она предусматривает комплекс мер воздействия на неплательщиков. В частности, рейды с ФССП, размещение наклеек "Здесь живет должник" на квартирах должников, арест имущества и рассылку "красных" квитанций. Энергетики напоминают, что в случае систематических неплатежей компания вынуждена будет пойти на крайние меры в отношении нерадивых клиентов и обратиться в суд.
Фото pixabay.com
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