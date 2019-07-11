В Самаре выявили свыше 40 фактов самовольного вмешательства граждан в работу системы газоснабжения

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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Самара» активизировали работу по выявлению несанкционированных подключений к газовым сетям и вмешательства в работу приборов учетов газа. В ходе проведения рейдовых мероприятий за I полугодие 2019 года контролерами выявлено 41 подобное нарушение.Общий размер ущерба, причиненный поставщику газа противоправными действиями граждан, оценивается специалистами в 9,6 млн рублей.При выявлении несанкционированного подключения к действующим газопроводам и незаконному потреблению газа специалисты компании «Газпром межрегионгаз Самара» составляют соответствующий акт, материалы которого передаются в правоохранительные органы вместе с заявлением о привлечении к ответственности лиц, совершивших данное правонарушение.Поставщик газа предупреждает потребителей, что несанкционированное подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, самовольное вмешательство в работу приборов учета и незаконное потребление газа влечет за собой установленную законодательством ответственность.«За хищение природного газа предусмотрены как административная ответственность в виде штрафов, так и уголовная, вплоть до лишения свободы. Более того, гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение также грозит уголовная ответственность», – комментирует генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов.Фото: pixabay.com