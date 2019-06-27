В Самаре ведется замена коммуникаций на ул.Ташкентской
27 июня 2019 09:47
97
В Самаре ведутся работы на одной из крупнейших плановых перекладок тепловых сетей – замена коммуникаций на ул.Ташкентской, от пересечения ул.Ташкентской с ул.Стара-Загора до Московского шоссе.
Здесь планируется переложить порядка 2,5 км коммуникаций с увеличением диаметра с 600 до 800 мм. Это улучшит гидравлические режимы работы теплосетей Кировского района, что положительно скажется на качестве отопления и горячего водоснабжения потребителей тепла. Кроме того, увеличение диаметра позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 июня 2019 11:51
Бесплатно в Ботанический сад можно попасть с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00. Благоустройство региона
280
24 июня 2019 13:26
Дата открытия сада сдвигалась несколько раз. Благоустройство региона
325
24 июня 2019 12:46
Старинное здание хотели украсить рисунком. Благоустройство региона
299
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4987
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2734
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1313
Всё в Дом
21 июня 2019 21:10Мебель на заказ или мифы о ней
В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
239
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
378
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
157
ЖКХ
27 июня 2019 10:43
«РКС-Самара» приводит санитарно-охранные зоны водопроводных и канализационных сетей в нормативное состояние. ЖКХ
74
27 июня 2019 09:47
Здесь планируется переложить порядка 2,5 км коммуникаций. ЖКХ
96
25 июня 2019 16:18
Если нет технической возможности установить счётчик, повышающий коэффициент не применяется. ЖКХ
305
Экология
26 июня 2019 10:43
Выше нормы температура ожидается на севере Приволжского округа. Экология
240
25 июня 2019 10:21
Жители жалуются на подтопление платформы. Экология
3979
24 июня 2019 12:59
Будьте осторожны! Экология
348
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
306
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
496
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
441
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
407
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
514
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
498
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
541
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
428
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
673
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
697
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
427
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
747
Мероприятия