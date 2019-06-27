В Самаре ведется замена коммуникаций на ул.Ташкентской

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В Самаре ведутся работы на одной из крупнейших плановых перекладок тепловых сетей – замена коммуникаций на ул.Ташкентской, от пересечения ул.Ташкентской с ул.Стара-Загора до Московского шоссе.Здесь планируется переложить порядка 2,5 км коммуникаций с увеличением диаметра с 600 до 800 мм. Это улучшит гидравлические режимы работы теплосетей Кировского района, что положительно скажется на качестве отопления и горячего водоснабжения потребителей тепла. Кроме того, увеличение диаметра позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей, сообщает пресс-служба облправительства.