В Самаре состоится второй Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области.

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19 июня на базе Самарского государственного экономического университета по инициативе Общественной палаты Самарской области состоится второй Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области.В рамках пленарного заседания и трех тематических дискуссионных площадок Форума будут рассмотрены следующие вопросы:1) рейтинг управляющих компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Самарской области за 2018 год;2) утверждение стандартов работы управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области;3) создание «Клуба директоров управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области».Участие в Форуме примут руководители и представители региональных органов власти, органов местного самоуправления, Прокуратуры Самарской области, министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Государственной жилищной инспекции Самарской области, Уполномоченного по правам человека в Самарской области, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, общественности, в том числе общественных советов (палат) при муниципальных образованиях области.Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141 (Самарский государственный экономический университет).Регистрация участников с 11.30. Начало работы Форума с 12.00.

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