В Самаре подвели итоги работы второго форума управляющих организаций в сфере ЖКХ Самарской области

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24 сентября состоялся межрегиональный форум «Повышение энергоэффективности – путь к уменьшению коммунальных платежей», организованный министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.В мероприятии приняли участие представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», профильных структур и ведомств, органов региональной и муниципальной власти, а также управляющих компаний и ТСЖ.Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков отметил, что для региона актуален вопрос внедрения энергосберегающих технологий при капремонте МКД. По экспертным оценкам, 20% потерь в МКД по теплу - средняя цифра по нашей стране, а в Финляндии, например, такие потери по теплу составляют всего лишь 5%. «Поэтому у нас есть чему учиться, есть к чему стремиться. На сегодня такая реальная возможность есть и у Самарского региона, и у других регионов. Мы, выстроим взаимодействие и с Фондом содействия реформированию ЖКХ, с нашими активными гражданами, с управляющими компаниями, с ТСЖ, которые готовы включиться в эту работу, поможем с необходимыми расчетами, подготовкой документов, организуем рабочую группу, чтобы это взаимодействие было системным», - подчеркнул Сергей Марков.На форуме был представлен опыт по внедрению энергоэффективного оборудования. По словам председателя правления ТСЖ «Жизнь» Александра Денисова, после проведения автоматизации управления теплового узла сокращение расходов относительно прошлого года в денежном выражении составило порядка 25-26%.Исполнительный директор НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» Светлана Разворотнева рассказала об особенностях государственной программы, в рамках которой модернизация теплоснабжающего оборудования в многоквартирном доме не только поможет уменьшить коммунальные платежи, но и позволит компенсировать до 80% затрат на капремонт многоквартирного жилого дома. В число 10 пилотных проектов вошла и Самарская область.«Государство через Фонд содействия реформированию ЖКХ дает людям деньги на проведение энергоэффективного капитального ремонта – это те ремонты, которые позволяют поставить регулирующую аппаратуру, потреблять столько тепла, сколько нужно, утеплить крыши, фасады и так далее, что, в конце концов, позволит снизить платежи. Я надеюсь, что Самара станет флагманом, лидером в плане энергоэффективности, и это будет яркий пример для всей страны», - отметила она.В настоящее время от столицы региона направлены и одобрены 4 заявки многоквартирных жилых домов, по которым НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» поможет собрать полный пакет документов для дальнейшего субсидирования энергоэффективного капитального ремонта.Главное условие получения субсидии не только внедрение энергосберегающих технологий, но и наличие у многоквартирного жилого дома спецсчета, куда жители перечисляют средства по программе капитального ремонта, и отсутствие финансирования капремонта дома за счет регионального оператора, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com