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В Самаре подвели итоги работы второго форума управляющих организаций в сфере ЖКХ Самарской области

25 сентября 2019 11:19
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В Самаре подвели итоги работы второго форума управляющих организаций в сфере ЖКХ Самарской области
На форуме был представлен опыт по внедрению энергоэффективного оборудования.

24 сентября состоялся межрегиональный форум «Повышение энергоэффективности – путь к уменьшению коммунальных платежей», организованный министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

В мероприятии приняли участие представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», профильных структур и ведомств, органов региональной и муниципальной власти, а также управляющих компаний и ТСЖ.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков отметил, что для региона актуален вопрос внедрения энергосберегающих технологий при капремонте МКД. По экспертным оценкам, 20% потерь в МКД по теплу - средняя цифра по нашей стране, а в Финляндии, например, такие потери по теплу составляют всего лишь 5%. «Поэтому у нас есть чему учиться, есть к чему стремиться. На сегодня такая реальная возможность есть и у Самарского региона, и у других регионов. Мы, выстроим взаимодействие и с Фондом содействия реформированию ЖКХ, с нашими активными гражданами, с управляющими компаниями, с ТСЖ, которые готовы включиться в эту работу, поможем с необходимыми расчетами, подготовкой документов, организуем рабочую группу, чтобы это взаимодействие было системным», - подчеркнул Сергей Марков.

На форуме был представлен опыт по внедрению энергоэффективного оборудования. По словам председателя правления ТСЖ «Жизнь» Александра Денисова, после проведения автоматизации управления теплового узла сокращение расходов относительно прошлого года в денежном выражении составило порядка 25-26%.
Исполнительный директор НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» Светлана Разворотнева рассказала об особенностях государственной программы, в рамках которой модернизация теплоснабжающего оборудования в многоквартирном доме не только поможет уменьшить коммунальные платежи, но и позволит компенсировать до 80% затрат на капремонт многоквартирного жилого дома. В число 10 пилотных проектов вошла и Самарская область.

«Государство через Фонд содействия реформированию ЖКХ дает людям деньги на проведение энергоэффективного капитального ремонта – это те ремонты, которые позволяют поставить регулирующую аппаратуру, потреблять столько тепла, сколько нужно, утеплить крыши, фасады и так далее, что, в конце концов, позволит снизить платежи. Я надеюсь, что Самара станет флагманом, лидером в плане энергоэффективности, и это будет яркий пример для всей страны», - отметила она.
В настоящее время от столицы региона направлены и одобрены 4 заявки многоквартирных жилых домов, по которым НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» поможет собрать полный пакет документов для дальнейшего субсидирования энергоэффективного капитального ремонта.
Главное условие получения субсидии не только внедрение энергосберегающих технологий, но и наличие у многоквартирного жилого дома спецсчета, куда жители перечисляют средства по программе капитального ремонта, и отсутствие финансирования капремонта дома за счет регионального оператора, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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