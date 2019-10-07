В Самаре подготовка к зиме продолжается в плановом режиме
7 октября 2019 13:15
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Ход подключения теплоснабжения на территории Самары и подготовка техники к работе в зимний период сегодня стали главными темами еженедельного рабочего совещания в Администрации города.
По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского, на сегодняшний день к отоплению подключены 10 072 жилых дома, что составляет 98%, в оставшихся домах отопление включат в ближайшие дни. Кроме того, в плановом режиме подключены и более 100 самарских котельных. На случай возникновения технологических нарушений увеличено количество дежурных бригад, сейчас их 66, в распоряжении которых 110 единиц техники.
Как отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, для уборки придомовых территорий в зимний период 2019-2020 годов необходимо 320 единиц снегоуборочной техники, более 4 тысяч дворников и 256 специализированных бригад по очистке кровель. До 15 октября руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, а также собственникам помещений многоквартирных домов поручено завершить подготовку техники и укомплектование штата рабочих. На сегодняшний день обеспеченность жилищных организаций снегоуборочной техникой составляет 97%, кровельными бригадами – 95%, дворниками - 69%.
Для обеспечения качественного содержания улично-дорожной сети вне зависимости от погодных условий в зимний период в Самаре планируется задействовать 273 единицы специализированной техники. На сегодня более 65% техники от общего числа уже готовы к зимней работе.
Также продолжается подготовка площадок для вывоза снега с территории города. В Самаре будут работать пять муниципальных полигонов, они смогут принять более 500 тысяч тонн снежных масс. Кроме того, вывоз будет осуществляться и на частные полигоны, сообщает горадминистрация.
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