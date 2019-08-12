В Самаре по-прежнему активны мошенники, предлагающие установку счетчиков

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В городе действует несколько компаний, агрессивно продвигающих услуги по установке и поверке приборов учёта. Они ходят по домам, навязывают срочную поверку или замену счётчика, иногда намеренно портят пломбы. В ресурсоснабжающую организацию поступают звонки от встревоженных абонентов всех районов Самары.Важно не поддаваться на манипуляции и не пускать таких людей в дом! Агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Главное – сотрудники «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара») не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их. Установка или замена счётчиков производится только после вызова, подачи заявления абонентом, в заранее оговорённое время.Если подошёл срок поверки приборов учёта, вы должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80 или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.