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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре перекрыли Московское шоссе напротив ТЦ «Московский»

10 апреля 2019 13:31
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В Самаре перекрыли Московское шоссе напротив ТЦ «Московский»
Причиной стал глубокий провал у пешеходного перехода.

В Самаре ввели временное ограничение движения транспорта по одной из главных дорог областной столицы. Речь идёт о Московском шоссе. Транспортную артерию перекрыли на участке напротив торгового центра «Московский». Об этом сообщили представители областного Минтранса и агентства по содержанию автодорог (АСАДО).

— Провал возле ливневки! «СамараТрансСтрой», это гарантийный случай! «Дорсигнал», установите знаки! — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Представители АСАДО добавили, что из-за провала перекрыли движение транспорта на дублере Московского шоссе. Ограничение снимут после полного устранения причин провала, пишет ПроГородСамара.


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