В Самаре более 43% медицинских и 37% образовательных учреждений уже подключены к отоплению
25 сентября 2019 13:48
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Работа началась еще в конце прошлой недели – сразу после значительного похолодания и до официального старта отопительного сезона 2019-2020 годов. В первоочередном порядке тепло получают учреждения социальной сферы - дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы, дома престарелых и т.п. Всего в Самаре расположено порядка тысячи таких объектов – они находятся в зоне особого контроля.
По состоянию на утро 25 сентября теплом обеспечили 138 из 319 медицинских учреждений, что составляет 43, 3%. В том числе с теплом 132 лечебных учреждения областного подчинения, 6 – частных. Больше всего таких уже отапливаемых зданий – в Промышленном, Октябрьском и Красноглинском внутригородских районах: 42 (64,6%), 38 (82,6%) и 16 (57,1%) - соответственно.
Также тепло уже получают 237 из 632 учреждений образования, что составляет 37,5%. В том числе отапливаются: 111 детских дошкольных учреждений; 109 зданий, где располагаются средние общеобразовательные учебные заведения (101 объект – муниципальные, 5 – областного и федерального подчинения, 3 – частных); 3 ВУЗа; 4 средне-специальных учебных заведений; 10 учреждений дополнительного образования. Наиболее быстрые темпы подключения отмечаются в Куйбышевском, Красноглинском и Промышленном районах: 74,4%, 54,7% и 43,2% - соответственно.
Кроме того, тепло поступает в 8 работающих круглосуточно учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (57,1%), 9 учреждений сферы культуры (6,2%) и 6 объектов спорта (13%).
Стоит подчеркнуть, что обогревать уже начали и жилой сектор. Батареи нагрелись пока в 15 многоквартирных домах (12 – жилфонд управляющих организаций, 3 – ТСЖ, ЖСК) в Красноглинском, Железнодорожном и Советском районах. Несмотря на прогнозируемое синоптиками потепление на следующей неделе, темпы подключения будут наращиваться.
Со стороны городских властей и глав районных администраций контроль за ходом подключения тепла – ежедневный.
Профильным службам поручено следить за гидравлическими и температурными режимами, сообщает горадминистрация.
Фото pixabay.com
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