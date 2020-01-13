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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Администрации Самары обсудили вопрос газовой безопасности в жилых домах

13 января 2020 12:42
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В Администрации Самары обсудили вопрос газовой безопасности в жилых домах
В городе с начала года газом уже отравились несколько человек.

В понедельник, 13 января, состоялось первое в этом году рабочее совещание в мэрии, на котором обсудили оперативную обстановку в городе за прошедший с начала года период. В частности, был рассмотрен вопрос о случаях отравления угарным газом, в результате которых пострадало несколько человек. Основная причина произошедших инцидентов – несоблюдение правил безопасности и неисправность газового оборудования в многоквартирных и частных домах.

Уважаемые жители города! Безопасность вас и ваших близких зависит от правильного и своевременного выполнения правил пользования газовыми приборами. Нарушение правил пользования может привести не только к утечке, но и к взрыву бытового газа, и повлечь за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей.
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