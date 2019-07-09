В 2019 году самарской канализации исполняется 110 лет
9 июля 2019 11:48
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Из-за рельефа местности в нашем городе невозможно обойтись без напорной канализации. Где-то стоки идут самотёком, а где-то им требуется сила насосов, чтобы поднять до определённой высоты, после которой они опять потекут самотёком. Например, одна из канализационно-насосных станций на Красной Глинке поднимает стоки на высоту почти в 100 метров!
Сточные воды со всей миллионной Самары приходят на Городские очистные канализационные сооружения, где проходят несколько этапов механической, биологической и химической очистки, а затем возвращаются в Волгу.
В 2019 году самарскому водоотведению исполняется 110 лет. Первый отрезок канализации запустили в эксплуатацию осенью 1909 года. Это была частная линия протяжённостью 4,2 км, которая действует до сих пор! Официально задокументировано, что через несколько месяцев после введения в эксплуатацию городской канализации санитарное состояние заметно улучшилось. В городе стали приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами.
В юбилейный для самарской канализации год «РКС-Самара» приступили к реконструкции комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройству станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Эти мероприятия входят в федеральную программу «Оздоровление Волги» и рассчитаны до 2022 года.
За полгода 2019 года сотрудники цеха эксплуатации канализации промыли 122 км сетей, отремонтировали 294 колодца и заменили 235 чугунных люков. Благодаря этой работе количество засоров уменьшилось по сравнению с первым полугодием прошлого года на 13,5%.
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