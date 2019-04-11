Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 11 апреля, 15:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/04:
USD 64.74
-0.04
EUR 72.95
-0.02
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Усиливается контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области

11 апреля 2019 12:18
119
Усиливается контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области
Если раньше эта информация должна была поступать раз в квартал, то теперь – раз в месяц.

На заседании регионального Правительства рассмотрены изменения в Закон Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Поручение о повышении контроля за деятельностью Фонда капитального ремонта Самарской области дал Глава региона Дмитрий Азаров: «Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР на 2019 год, должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным»,- подчеркнул в своём Послании Губернатор Азаров.

В целях повышения контроля орган государственного жилищного надзора Самарской области будет выдавать региональному оператору заключение о результатах оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества. Кроме того, законопроектом предусматривается изменение сроков по представлению региональным оператором в региональный орган жилищного надзора информации о выполненных мероприятиях, работах по капитальному ремонту общего имущества. Если раньше эта информация должна была поступать раз в квартал, то теперь – раз в месяц. Окончательное решение о внесении изменений в закон предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 апреля 2019  13:40
Самых активных участников самарских городских субботников приглашают поучаствовать в фотоконкурсе в соцсетях
Самых активных участников самарских городских субботников приглашают поучаствовать в фотоконкурсе в соцсетях
Выкладывать фотографии участники весенней уборки могут до конца апреля. Благоустройство региона
66
11 апреля 2019  12:43
У ТЦ "Мико" в Самаре благоустроят торговые ряды и разобьют клумбы
У ТЦ "Мико" в Самаре благоустроят торговые ряды и разобьют клумбы
С экспозицией проекта можно ознакомиться в администрации Ленинского района. Благоустройство региона
107
10 апреля 2019  21:12
Лапушкина предлагает снять запрет на платную парковку возле социально-культурных объектов и оставить бесплатные парковки только возле детских садов и школ.
Елена Лапушкина предложила сократить количество бесплатных парковок в центре города
Лапушкина предлагает снять запрет на платную парковку возле социально-культурных объектов и оставить бесплатные парковки только возле детских садов и... Благоустройство региона
201
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2565
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2521
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1144
Весь список
Всё в Дом
8 апреля 2019  19:11
Жалюзи - удобство и комфорт
Жалюзи - удобство и комфорт
 Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи.  Всё в Дом
97
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
707
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
224
Весь список
ЖКХ
11 апреля 2019  12:18
Усиливается контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области
Усиливается контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области
Если раньше эта информация должна была поступать раз в квартал, то теперь – раз в месяц. ЖКХ
118
10 апреля 2019  13:31
В Самаре перекрыли Московское шоссе напротив ТЦ «Московский»
В Самаре перекрыли Московское шоссе напротив ТЦ «Московский»
Причиной стал глубокий провал у пешеходного перехода. ЖКХ
169
10 апреля 2019  12:41
Информация от Регионального оператора по обращению с ТКО Самарской области
Информация от Регионального оператора по обращению с ТКО Самарской области
Суммы платежей, поступившие после 28 февраля, будут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы.  ЖКХ
222
Весь список

Экология
4 апреля 2019  09:36
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
Фото принимают с 10 апреля по 20 сентября 2019 года. Экология
445
2 апреля 2019  13:50
Власти Тольятти хотят разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ
Власти Тольятти хотят разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ?
После изменения состава стоков в реку может попасть почти в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 - сульфатов. Экология
516
2 апреля 2019  13:44
Самарцев предупреждают о снеге и дожде
Самарцев предупреждают о снеге и дожде
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Экология
495
Весь список


Видео
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
78
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
475
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
991
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
492
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
637
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
382
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
476
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1169
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1130
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2109
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2409
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1453
Весь список

Мероприятия
Текст Тотального диктанта в мультимедийном парке «Россия - Моя история» в СО прочитает Валерий Гришко
В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День космонавтики «Просто космос!»
Предприниматели Самары приглашаются на бизнес-интенсив «ДелоScope»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные