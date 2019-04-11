Усиливается контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области

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На заседании регионального Правительства рассмотрены изменения в Закон Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Поручение о повышении контроля за деятельностью Фонда капитального ремонта Самарской области дал Глава региона Дмитрий Азаров: «Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР на 2019 год, должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным»,- подчеркнул в своём Послании Губернатор Азаров.В целях повышения контроля орган государственного жилищного надзора Самарской области будет выдавать региональному оператору заключение о результатах оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества. Кроме того, законопроектом предусматривается изменение сроков по представлению региональным оператором в региональный орган жилищного надзора информации о выполненных мероприятиях, работах по капитальному ремонту общего имущества. Если раньше эта информация должна была поступать раз в квартал, то теперь – раз в месяц. Окончательное решение о внесении изменений в закон предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.Фото pixabay.com