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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Теплосети и котельные Самары отдают в концессию

11 февраля 2020 12:42
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Теплосети и котельные Самары отдают в концессию
Изношенность коммунальной инфраструктуры в Самаре достигает 80%.

Администрация Самары опубликовало список объектов, в отношении которых будут заключены концессионные соглашения. В него вошло более 5000 объектов теплоснабжения.

Согласно размещенному на сайте постановлению от 31 января 2020 года, по концессионному соглашению должны реконструировать или построить теплосети и магистральные теплотрассы, тепловые насосные станции, квартальные ЦТП, линии ГВС, установить тепловые узлы ввода на МКД – всего 5284 объекта. Также в концессию будут переданы 58 котельных.
Департаменту городского хозяйства и экологии поручено обеспечить будущих концессионеров на безвозмездной основе копиями отчетов о техническом обследовании объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, включенных в перечень.
Напоминаем, что сейчас за теплоснабжение областной столицы и обеспечение горожан горячей водой отвечает ЗАО «ПТС». Компания входит в «Т Плюс», в чьем ведении находятся все ТЭЦ Самары. изношенность сетей по оценке специалистов, составляет 80%, пишет ФедералПресс.
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Комментарии


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