Тепломагистраль по ул.Ташкентской в Самаре работает в штатном режиме

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Сегодня, 8 октября в сети появилась публикация, что на Ташкентской забил «гейзер» с горячей водой. Сведения не достоверные, сообщает АО «ПТС».По информации «Предприятия тепловых сетей», теплоснабжение потребителей, получающих услугу по тепломагистрали по ул.Ташкентской, осуществляется без нарушения режимов. В настоящее время дорожные рабочие восстанавливают благоустройство на участке, где летом теплоэнергетики прокладывали новую магистраль. В данный момент производится проливка песка – необходимая подготовительная процедура перед укладкой асфальтового покрытия. Проводимые работы по благоустройству участка не влияют на качество теплоснабжения горожан.