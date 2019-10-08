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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Тепломагистраль по ул.Ташкентской в Самаре работает в штатном режиме

8 октября 2019 12:34
134
Тепломагистраль по ул.Ташкентской в Самаре работает в штатном режиме
Озвучена официальная информация от АО «ПТС».

Сегодня, 8 октября в сети появилась публикация, что на Ташкентской забил «гейзер» с горячей водой. Сведения не достоверные, сообщает АО «ПТС».

По информации «Предприятия тепловых сетей», теплоснабжение потребителей, получающих услугу по тепломагистрали по ул.Ташкентской, осуществляется без нарушения режимов. В настоящее время дорожные рабочие восстанавливают благоустройство на участке, где летом теплоэнергетики прокладывали новую магистраль. В данный момент производится проливка песка – необходимая подготовительная процедура перед укладкой асфальтового покрытия. Проводимые работы по благоустройству участка не влияют на качество теплоснабжения горожан.

 
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