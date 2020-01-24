«Т Плюс» взят на вооружение видеоэндоскоп для диагностики турбин
24 января 2020 11:02
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На ТЭЦ ВАЗа Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнен капитальный ремонт турбоагрегата №10, что позволило повысить надежность теплоснабжения горожан. Причем важную роль сыграло бороскопическое обследование, как дополнительный вид диагностики технического состояния оборудования для выявления дефектов части низкого давления и проточной части турбины. Обследование, в соответствии с установленным в компании порядком, произведено с использованием сверхсовременного видеоэндоскопа Mentor Visual iQ.
Подобное прогностическое оборудование используется для выявления износа металлических частей проточной части турбоагрегатов. Видеоэндоскоп оснащен зондом с камерой, позволяющей передавать на монитор изображение в HD качестве. Глубина проникания под корпус турбины достигает 4,5 метров. Кроме того, специальные насадки к зонду позволяют выполнять точные замеры трещин и сколов для дальнейшего создания 3D моделей дефектов.
Данная технология взята на вооружение специалистами лаборатории металлов Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Обследование турбоагрегатов проводится заранее, чтобы максимально точно прогнозировать масштабы и характер ремонтных работ. Учитывая, что изготовление некоторых деталей требует длительного времени, предварительная диагностика позволяет делать заказы на заводы-изготовители заранее, снижая затраты на простой агрегатов.
«На сегодняшний день «Т Плюс» располагает тремя видеоэндоскопами на 16 регионов своего присутствия. В прежние годы мы приглашали на диагностику коллег из Кирова, а теперь сможем не только обеспечить потребности своего региона, но и будем помогать коллегам из соседних областей повышать качество планирования ремонтных работ», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.
В 2020 году самарский видеоэндоскоп Mentor Visual iQ поможет провести предремонтную диагностику на всех станциях Самарского региона, а также на объектах Нижегородского, Мордовского, Ульяновского, Саратовского и Оренбургского филиалов.
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