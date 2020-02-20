«Т Плюс» напомнил о важности энергосбережения гостям выставки «Энергетика»

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Группа компаний «Т Плюс» приняла участие в 26-й Международной выставке-форуме «Энергетика», которая прошла с 18 по 20 февраля в Самаре. Главной темой, предложенной теплоэнергетиками в рамках фестиваля #ВместеЯрче-2020, стало энергосбережение и энергоэффективность.Слоган выставочного стенда звучал как «Пора меняться!» Здесь сотрудники компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС Гарант» консультировали посетителей по вопросам внедрения энергосберегающих технологий в многоквартирных домах и на промышленных предприятиях. Одним из ключевых частей стенда стала стильная инсталляция, которая наглядно демонстрировала выгоду замены старых энергетических приборов и бытовых решений на новые, энергоэффективные.Об актуальности обновления технологий и материалов гостям выставки напомнил и арт-объект «Кошка-хвост-трубой», который был установлен на выставочной площадке и привлекал посетителей к стенду энергетиков. Напомним, что композиция, которая символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей ответственности, стала одним из победителей Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019».