Стартовала новая поощрительная акция среди абонентов «РКС-Самара».

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Для того чтобы как можно больше самарцев узнали о Личном кабинете на сайте samcomsys.ru, «РКС-Самара» запускает новую акцию – «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете». Каждому сотому абоненту, который зарегистрируется впервые с 1 по 30 ноября 2019 года, ресурсоснабжающая организация оплатит месяц пользования холодной водой и канализацией.На экране компьютера или смартфона каждого 100-го зарегистрировавшегося появится изображение Бобра – корпоративного талисмана РКС и всплывёт информационное окно со словами: «Поздравляем! Вы – очередной 100-й пользователь, прошедший регистрацию на сайте! Оплата услуг, полученных в предыдущем месяце, будет произведена за счёт ООО «Самарские коммунальные системы».Но если у абонента есть долг за услуги водоснабжения и водоотведения, бобра он не увидит. Акция проводится только для добросовестных абонентов. Поэтому должники смогут в ней получить приз только в том случае, если до регистрации оплатят все квитанции «РКС-Самара».Пользоваться личным кабинетом для передачи показаний и оплаты услуг водоснабжения и водоотведения очень удобно! Каждый месяц, не выходя из дома, не тратя время на телефонные разговоры с колл-центром, можно отправить показания счётчиков и оплатить квитанцию без комиссии.Регистрируйтесь в личном кабинете «РКС-Самара» и получайте подарки! Подробный регламент акции: https://samcomsys.ru/messages/12523А в декабре всех абонентов ждёт традиционная акция «В Новый год – без старых долгов». Ещё есть время оплатить все долги и получить гарантированный подарок и возможность выиграть призы!