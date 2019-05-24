Сотрудники «РКС-Самара» получили благодарственное письмо за участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

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Музей истории самарского водопровода открылся прошлым летом. Он работает в формате корпоративного музея, и попасть туда может не каждый. Ведь расположена экспозиция на территории режимного объекта – действующей Городской водопроводной станции, которая снабжает чистой питьевой водой Ленинский и Самарский районы. Да и музейных работников в штате компании нет. Музеем занимаются сотрудники управления главного технолога на общественных началах.Несмотря на это, «РКС-Самара» приняли решение участвовать в «Ночи музеев». Самарцы, которые заранее зарегистрировались для бесплатного посещения музея, смогли познакомиться с архивными материалами, первым лабораторным оборудованием, узнали много нового о становлении водопровода и канализации нашего города.Руководитель Департамента культуры и молодёжной политики Самары Татьяна Шестопалова собрала руководство самарских музеев для подведения итогов акции. Наибольшее количество посетителей было в Самарском областном художественном музее. Его директор, Алла Шахматова, отметила: «Музеи – это портал между миром прошлого и миром будущего. И нам очень важно сохранить историю, культуру, сделать всё возможное, чтобы заинтересовать людей».Инициатор и идейный вдохновитель музея истории самарского водопровода, заместитель технического директора «РКС-Самара» Юлия Егорова получила благодарственное письмо от Департамента культуры и молодёжной политики за активное участие в организации и проведении «Ночи музеев». «Мы рады, что нам удалось присоединиться к акции и открыть свои двери для любознательных самарцев. В следующем году тоже планируем участвовать и постараемся придумать что-нибудь ещё более интересное», - сказала Юлия Егорова.