Состоялся открытый Штаб благоустройства "РКС-Самара"

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Каждый четверг в 14.00 «РКС-Самара» проводит Штаб благоустройства. На нём оперативно решаются проблемные вопросы, связанные с проведением земляных работ при восстановлении водопроводных и канализационных сетей. На Штаб приглашаются представители районных администраций, жители и управляющие микрорайонами, компании-подрядчики. Такое взаимодействие позволяет добиваться быстрых и положительных результатов.Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дёгтев, который приехал на открытое заседание Штаба, отметил позитивные изменения в работе предприятия: «За последние годы количество обращений к депутатам по водоснабжению и водоотведению заметно сократилось, и в этом есть большая заслуга таких заседаний, где главное – оперативное взаимодействие». Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко также отметила, что «РКС-Самара» решают проблемы быстро и с большой долей находчивости. Главе района понравились арт-объекты, которыми предприятие украшает улицы Подшипниковую и Луначарского.Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков продемонстрировал приглашённым разработки, которые призваны улучшить благоустройство города: приспособление на основе неодимового магнита для открывания крышек люков, новейшие ограждения для земляных работ и колодцев, декоративные ограждения, контейнеры для сбора полиэтиленовой тары и арт-объекты.«Заседания Штаба благоустройства проходят каждую неделю. Мы всегда открыты и приглашаем активных жителей, районные администрации, другие структуры, чтобы как можно быстрее решать проблемы. Нам важно слышать обратную связь, мы прилагаем много усилий, чтобы сделать свою работу как можно лучше», - сказал Владимир Бирюков.