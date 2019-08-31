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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Составлен антирейтинг управляющих компаний Самарской области

31 августа 2019 11:12
68
Составлен антирейтинг управляющих компаний Самарской области
В антирейтинг попали одиннадцать управляющих компаний из Самары и Тольятти.

Сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний Самарской области, которые имеют задолженности.

В антирейтинг попали одиннадцать управляющих компаний из Самары и Тольятти. Наиболее большой долг у «Жилуниверсал», они должны АО «ЭнергосбыТ Плюс» более 480 млн рублей, затем «ПЖРТ Промышленного района» - более 270 млн рублей и «УК №2 ЖКХ» - более 110 млн рублей.

На 29 августа долги теплоэнергетикам от управляющих компаний Самарской области составляют 8,2 млрд рублей, пишет TLTonline.ru.

Фото: pixabay.com


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